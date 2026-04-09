Tehnologia viitorului: România ar putea schimba regulile războiului cu drone

Tehnologia este dezvoltată de doi ingineri, un român și un moldovean, care vizează producția în serie pe plan local.

După livrări anterioare de drone de supraveghere și transport către Ucraina și state din Orientul Mijlociu, echipa pregătește extinderea capacităților industriale la București, marcând trecerea de la prototip la producție de masă, potrivit stiripesurse.ro.

Sistem flexibil, adaptat oricărui scenariu de luptă

Dronele interceptoare sunt concepute pentru versatilitate operațională ridicată. Pot fi lansate în multiple moduri — de la decolare autonomă până la lansare din aer sau din sisteme pneumatice — și sunt capabile să reacționeze rapid în funcție de contextul din teren.

După lansare, acestea sunt ghidate de sisteme radar avansate, care furnizează date în timp real și permit identificarea și interceptarea automată a țintelor.

Capacitate extinsă de detecție

Tehnologia include radare performante, capabile să detecteze o gamă largă de amenințări aeriene. Potrivit dezvoltatorilor, o singură unitate poate identifica drone de dimensiuni foarte mici, comparabile cu un telefon mobil, de la distanțe de cel puțin 2 kilometri, precum și drone de tip Shahed de la peste 20 de kilometri.

Această integrare între radar și interceptor oferă un avantaj strategic semnificativ în combaterea atacurilor cu drone kamikaze.

Mii de drone produse în fiecare lună

După testarea și asamblarea inițială la Chișinău, producția se mută în România. O fabrică a fost deja deschisă la București, unde numărul angajaților ar putea ajunge la aproximativ 120 până la sfârșitul anului.

Obiectivul este unul ambițios: fabricarea a 2.000 până la 3.000 de drone interceptoare pe lună, ceea ce ar putea poziționa România ca un actor relevant pe piața regională de tehnologie militară.

Tehnologie duală - de la supraveghere la atac

Pe lângă sistemele defensive, compania dezvoltă și drone pentru supraveghere și transport, capabile să opereze la distanță și să transporte încărcături de până la 50 de kilograme.

Costurile variază în funcție de configurație: de la câteva sute de mii de euro pentru echipările de bază, până la peste un milion de euro pentru variantele avansate. În anumite configurații, aceste platforme pot fi adaptate și pentru misiuni de atac, subliniind caracterul lor multifuncțional.

Prin această inițiativă, România își consolidează poziția într-un sector strategic aflat în plină expansiune, pe fondul transformărilor accelerate ale războiului modern.