Leul s-a depreciat, miercuri, în raport cu principalele valute

de Redacția Jurnalul    |    24 Sep 2025   •   18:45
Moneda naţională s-a depreciat, miercuri, în raport cu euro, care a fost calculat de Banca Naţională a României (BNR) la 5,0784 lei, în creştere cu 0,10 bani (+0,01%) faţă de cotaţia precedentă, 5,0774 de lei.

De asemenea, leul a pierdut teren în faţa dolarului american, care a fost cotat la 4,3162 lei, mai mult cu 1,5 bani (+0,34%), comparativ cu marţi, când s-a situat la 4,3012 lei.

Moneda naţională s-a depreciat şi în raport cu francul elveţian, calculat de BNR la 5,4352 lei, în creştere cu 0,34 bani (+0,06%), faţă de 5,4318 lei, cotaţia anterioară.

Gramul de aur s-a ieftinit până la valoarea de 522,8926 lei, de la 522,9390 lei, în şedinţa precedentă.

