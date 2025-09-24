Leul s-a depreciat, miercuri, în raport cu principalele valute

De asemenea, leul a pierdut teren în faţa dolarului american, care a fost cotat la 4,3162 lei, mai mult cu 1,5 bani (+0,34%), comparativ cu marţi, când s-a situat la 4,3012 lei.



Moneda naţională s-a depreciat şi în raport cu francul elveţian, calculat de BNR la 5,4352 lei, în creştere cu 0,34 bani (+0,06%), faţă de 5,4318 lei, cotaţia anterioară.



Gramul de aur s-a ieftinit până la valoarea de 522,8926 lei, de la 522,9390 lei, în şedinţa precedentă.

