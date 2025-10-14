Leul s-a apreciat, marţi, în raport cu euro, dar a scăzut faţă de dolarul american

Comparativ cu dolarul, valoarea leului a scăzut însă, moneda americană fiind cotată la 4,4034 lei, în urcare cu 1,29 bani (+0,29%), comparativ cu luni, când s-a situat la 4,3905 lei.



Moneda naţională s-a depreciat şi în raport cu francul elveţian, calculat de BNR la 5,4759 lei, în creştere cu 0,95 bani (+0,17%) faţă de 5,4664 lei, cotaţia anterioară.



Gramul de aur s-a scumpit marţi până la valoarea de 584,3822 lei, de la 575,7083 lei, în şedinţa precedentă.

AGERPRES