x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Bani şi Afaceri Leul s-a depreciat, marţi, în raport cu euro şi dolarul american

Leul s-a depreciat, marţi, în raport cu euro şi dolarul american

de Redacția Jurnalul    |    18 Noi 2025   •   17:15
Leul s-a depreciat, marţi, în raport cu euro şi dolarul american

Moneda naţională s-a depreciat, marţi, în raport cu euro, care a fost calculat de Banca Naţională a României (BNR) la 5,0859 lei, în creştere cu 0,15 bani (+0,03%) faţă de cotaţia precedentă, de 5,0844 lei.

Valoarea leului a scăzut şi comparativ cu dolarul, moneda americană fiind cotată la 4,3906 lei, în urcare cu 0,81 bani (+0,18%), comparativ cu luni, când s-a situat la 4,3825 lei.

Moneda naţională s-a apreciat însă în raport cu francul elveţian, calculat de BNR la 5,5084 lei, în scădere cu 0,31 bani (-0,05%), faţă de 5,5115 lei, cotaţia anterioară.

Gramul de aur s-a ieftinit, marţi, până la valoarea de 571,4179, de la 574,4443, în şedinţa precedentă.

AGERPRES

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: leu euro dolar american
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri