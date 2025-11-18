Leul s-a depreciat, marţi, în raport cu euro şi dolarul american

Valoarea leului a scăzut şi comparativ cu dolarul, moneda americană fiind cotată la 4,3906 lei, în urcare cu 0,81 bani (+0,18%), comparativ cu luni, când s-a situat la 4,3825 lei.



Moneda naţională s-a apreciat însă în raport cu francul elveţian, calculat de BNR la 5,5084 lei, în scădere cu 0,31 bani (-0,05%), faţă de 5,5115 lei, cotaţia anterioară.



Gramul de aur s-a ieftinit, marţi, până la valoarea de 571,4179, de la 574,4443, în şedinţa precedentă.

AGERPRES