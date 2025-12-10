Leul s-a apreciat, miercuri, în raport cu euro, dar a scăzut faţă de dolarul american

Comparativ cu dolarul, valoarea leului a scăzut, moneda americană fiind cotată la 4,3768 lei, în urcare cu 0,57 bani (0,13%), comparativ cu marţi, când s-a situat la 4,3711 lei.



Moneda naţională s-a depreciat şi în raport cu francul elveţian, calculat de BNR la 5,4330 lei, în creştere cu 1,32 bani (0,24%) faţă de 5,4198 lei, cotaţia anterioară.



Gramul de aur s-a ieftinit miercuri până la valoarea de 589,8642 lei, de la 590,8939 lei, în şedinţa precedentă.

