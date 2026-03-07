4 lucruri care te ajută să repari relația cu partenerul tău

Dar ascunderea problemelor sub covor funcționează doar pentru o perioadă limitată de timp. Atunci când cuplurile au resentimente profunde, poate fi o provocare să schimbi energia suficient de repede pentru a salva relația. Însă patru acțiuni pot schimba întreaga dinamică într-un loc mult mai bun mai repede decât crezi.

1. Nu vă mai criticați partenerul

A vorbi despre probleme specifice va aduce rezultate mai bune decât a vă ataca partenerul. De exemplu, o plângere este: Sunt supărată pentru că nu mi-ai spus despre apelul telefonic de la fostul tău partener. Am fost de acord să fim deschiși unul cu celălalt. Spre deosebire de o critică: Nu-mi spui niciodată adevărul. Cum pot avea încredere în tine?

„Când ești într-o relație sau ești căsătorit, angajamentul de a comunica mai bine cu partenerul tău este fundamental pentru succesul relației voastre”, au sfătuit consilierii maritali Mary Ellen Goggin și Jerry Duberstein. „Furia poate fi un sentiment neplăcut, dar nu trebuie exprimată neplăcut. Comunicarea cu bunătate are puteri transformatoare, mai ales atunci când sunt implicate emoții dificile.”

2. Abordați problemele pe măsură ce apar

Nu lăsați deoparte resentimentele care vă pot distruge relația. Experimentarea conflictului este inevitabilă, iar cuplurile care se străduiesc să îl evite riscă să dezvolte relații stagnante. Asumați-vă responsabilitatea pentru rolul dumneavoastră într-o dispută. Evitați defensiva și disprețul față de partenerul dumneavoastră (datul ochilor peste cap, ridiculizarea, jignirile, sarcasmul).

Consilierul de cuplu Mary Jo Rapini a sugerat că, atunci când o persoană este defensivă, „retragerea față de celălalt partener este un răspuns comun, iar o relație se poate prăbuși în cele din urmă din cauza lipsei unei comunicări sănătoase. Cu toții comunicăm cu ochii, gura și corpul nostru. Așa cum arătăm o dragoste incredibilă prin gesturi, putem răni profund pe cineva prin gesturi.”

3. Sporiți afecțiunea

„Indiferent dacă sunteți o persoană sensibilă sau nu, există mai multe motive pentru a fi mai afectuos fizic în relațiile apropiate”, a explicat Dr. Kory Floyd, profesor de comunicare interpersonală. „Chiar dacă limbajul iubirii nu este atingerea fizică, este natural să tânjești să fii atins.”

Un studiu a explorat modul în care contactul fizic eliberează oxitocină (hormonul de legătură) care reduce durerea și provoacă o senzație de calmare. Aceasta este eliberată și în timpul atingerii afectuoase. Afecțiunea fizică reduce, de asemenea, hormonii stresului, scăzând nivelurile zilnice ale hormonului stresului, cortizol.

4. Păstrează obiceiul de a vedea binele din el

Reamintește-ți de calitățile partenerului tău - chiar și atunci când te confrunți cu defectele lui - și exprimă-ți sentimentele pozitive cu voce tare de mai multe ori pe zi. Caută un teren comun în loc să insisti să obții ce vrei atunci când nu ești de acord. Ascultă-i punctul de vedere și evită blocajele, care înseamnă să te închizi la comunicare.

„Condu cu compasiune și empatie, arătându-i partenerului tău că îl iubești, îl apreciezi și îi ții”, a recomandat coach-ul de relații Tom King. „Când abordezi căsnicia cu bunătate și cu intenția de a fi un prieten adevărat, creezi fundația pentru vindecare și reconectare autentică.”

Cel mai bun mod de a crea o relație construită pe dragoste, încredere și intimitate este să ne asumăm responsabilitatea pentru propriile acțiuni și să practicăm acceptarea și compasiunea pentru partenerul nostru. Toate cuplurile au probleme, chiar și cele care par a fi potriviri perfecte. Lucrul de reținut este că așteptările realiste și controlul daunelor pot împiedica apariția resentimenteloralungarea și cauzarea unor probleme serioase în relații, potrivit yourtango.com.