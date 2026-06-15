Leul s-a depreciat, luni, în raport cu euro, dar a crescut faţă de dolarul american

În schimb, leul a câştigat teren în faţa dolarului american, care a fost cotat la 4,5124 lei, în scădere cu 0,70 bani (-0,15%), comparativ cu vineri, când s-a situat la 4,5194 lei.



Moneda naţională s-a depreciat şi în raport cu francul elveţian, calculat de BNR la 5,6891 lei, în creştere cu 0,78 bani (+0,14%), faţă de 5,6813 lei, cotaţia anterioară.



Gramul de aur s-a scumpit, luni, până la valoarea de 629,7073 lei, de la 613,6642 lei, în şedinţa precedentă.

AGERPRES