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Leul crește în raport cu euro, dar pierde teren în fața dolarului american

de Redacția Jurnalul    |    01 Iul 2026   •   16:15
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Leul crește în raport cu euro, dar pierde teren în fața dolarului american
Moneda națională se apreciază față de euro și scade în fața dolarului

Moneda naţională s-a apreciat, miercuri, în raport cu euro, care a fost calculat de Banca Naţională a României (BNR) la 5,2409 lei, în scădere cu 0,29 bani (-0,06%) faţă de cotaţia precedentă, de 5,2438 lei.

Comparativ cu dolarul, valoarea leului a scăzut, moneda americană fiind cotată la 4,6023 lei, în urcare cu 0,13 bani (0,03%), comparativ cu marţi, când s-a situat la 4,6010 lei.

Moneda naţională s-a apreciat în raport cu francul elveţian, calculat de BNR la 5,6790 lei, în scădere cu 0,38 bani (-0,07%) faţă de 5,6828 lei, cotaţia anterioară.

Gramul de aur s-a ieftinit miercuri până la valoarea de 589,5791 lei, de la 595,4411 lei, în şedinţa precedentă. AGERPRES

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Subiecte în articol: leu euro dolar american
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