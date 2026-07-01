Leul crește în raport cu euro, dar pierde teren în fața dolarului american

Comparativ cu dolarul, valoarea leului a scăzut, moneda americană fiind cotată la 4,6023 lei, în urcare cu 0,13 bani (0,03%), comparativ cu marţi, când s-a situat la 4,6010 lei.



Moneda naţională s-a apreciat în raport cu francul elveţian, calculat de BNR la 5,6790 lei, în scădere cu 0,38 bani (-0,07%) faţă de 5,6828 lei, cotaţia anterioară.



Gramul de aur s-a ieftinit miercuri până la valoarea de 589,5791 lei, de la 595,4411 lei, în şedinţa precedentă. AGERPRES