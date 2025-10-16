Leul s-a apreciat, joi, în raport cu euro şi dolarul american, cotaţia aurului a urcat la 593,6640 lei/gram

De asemenea, leul a câştigat teren şi în faţa dolarului american, care a fost cotat la 4,3642 lei, în scădere cu 0,96 bani (-0,22%), comparativ cu miercuri, când s-a situat la 4,3738 lei.



Moneda naţională s-a depreciat însă în raport cu francul elveţian, calculat de BNR la 5,4799 lei, în creştere cu 1,4 bani (+0,25%), faţă de 5,4659 lei, cotaţia anterioară.



Gramul de aur s-a scumpit joi cu 3,9147 lei (+0,66%), până la valoarea de 593,6640 lei, de la 589,7493 lei, în şedinţa precedentă.

AGERPRES