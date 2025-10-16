x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Bani şi Afaceri Leul s-a apreciat, joi, în raport cu euro şi dolarul american, cotaţia aurului a urcat la 593,6640 lei/gram

Leul s-a apreciat, joi, în raport cu euro şi dolarul american, cotaţia aurului a urcat la 593,6640 lei/gram

de Redacția Jurnalul    |    16 Oct 2025   •   17:00
Leul s-a apreciat, joi, în raport cu euro şi dolarul american, cotaţia aurului a urcat la 593,6640 lei/gram

 Moneda naţională s-a apreciat uşor, joi, în raport cu euro, care a fost calculat de Banca Naţională a României (BNR) la 5,0884 lei, în coborâre cu 0,01 bani (-0,002%) faţă de cotaţia precedentă, de 5,0885 lei.

De asemenea, leul a câştigat teren şi în faţa dolarului american, care a fost cotat la 4,3642 lei, în scădere cu 0,96 bani (-0,22%), comparativ cu miercuri, când s-a situat la 4,3738 lei.

Moneda naţională s-a depreciat însă în raport cu francul elveţian, calculat de BNR la 5,4799 lei, în creştere cu 1,4 bani (+0,25%), faţă de 5,4659 lei, cotaţia anterioară.

Gramul de aur s-a scumpit joi cu 3,9147 lei (+0,66%), până la valoarea de 593,6640 lei, de la 589,7493 lei, în şedinţa precedentă.

AGERPRES

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: leu euro dolar american aur
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri