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Leul începe săptămâna în scădere în fața principalelor valute

de Redacția Jurnalul    |    29 Iun 2026   •   16:45
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Leul începe săptămâna în scădere în fața principalelor valute
Hepta/Euro și principalele valute devin mai scumpe pentru români

Moneda naţională s-a depreciat luni, în raport cu euro, care a fost calculat de Banca Naţională a României (BNR) la 5,2430 lei, în urcare cu 0,40 bani (+0,08%) faţă de cotaţia precedentă, de 5,2390 lei.

De asemenea, leul a pierdut teren în faţa dolarului american, care a fost cotat la 4,5997 lei, în creştere cu 0,85 bani (+0,19%), comparativ cu vineri, când s-a situat la 4,5912 lei.

Moneda naţională s-a depreciat şi în raport cu francul elveţian, calculat de Banca Naţională a României (BNR) la 5,6853 lei, în urcare cu 0,15 bani (+0,03%), faţă de 5,6838 lei, cotaţia anterioară.

Gramul de aur s-a ieftinit luni până la valoarea de 596,5715 lei, de la 598,3364 lei, în şedinţa precedentă.

AGERPRES

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Subiecte în articol: leu scadere principale valute
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