Leul începe săptămâna în scădere în fața principalelor valute

De asemenea, leul a pierdut teren în faţa dolarului american, care a fost cotat la 4,5997 lei, în creştere cu 0,85 bani (+0,19%), comparativ cu vineri, când s-a situat la 4,5912 lei.



Moneda naţională s-a depreciat şi în raport cu francul elveţian, calculat de Banca Naţională a României (BNR) la 5,6853 lei, în urcare cu 0,15 bani (+0,03%), faţă de 5,6838 lei, cotaţia anterioară.



Gramul de aur s-a ieftinit luni până la valoarea de 596,5715 lei, de la 598,3364 lei, în şedinţa precedentă.

AGERPRES