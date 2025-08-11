Leul s-a apreciat luni în raport cu principalele valute

De asemenea, leul a câştigat teren în faţa dolarului american, care a fost cotat la 4,3529 lei, mai puţin cu 0,32 bani (-0,07%), comparativ cu vineri, când s-a situat la 4,3561 lei.



Moneda naţională s-a apreciat şi în raport cu francul elveţian, calculat de BNR la 5,3765 lei, în scădere cu 1,48 bani (-0,27%), faţă de 5,3913 lei, cotaţia anterioară.



Gramul de aur s-a ieftinit până la valoarea de 469,8345 lei, de la 476,2885 lei, în şedinţa precedentă (minus 6,454 lei, respectiv minus 1,35%).

AGERPRES