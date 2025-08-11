x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Bani şi Afaceri Leul s-a apreciat luni în raport cu principalele valute

Leul s-a apreciat luni în raport cu principalele valute

de Redacția Jurnalul    |    11 Aug 2025   •   15:15
Leul s-a apreciat luni în raport cu principalele valute
Sursa foto: Hepta

Moneda naţională s-a apreciat luni în raport cu euro, care a fost calculat de Banca Naţională a României (BNR) la 5,0676 lei, în scădere cu 0,35 bani (-0,07%) faţă de cotaţia precedentă, 5,0711 de lei.

De asemenea, leul a câştigat teren în faţa dolarului american, care a fost cotat la 4,3529 lei, mai puţin cu 0,32 bani (-0,07%), comparativ cu vineri, când s-a situat la 4,3561 lei.

Moneda naţională s-a apreciat şi în raport cu francul elveţian, calculat de BNR la 5,3765 lei, în scădere cu 1,48 bani (-0,27%), faţă de 5,3913 lei, cotaţia anterioară.

Gramul de aur s-a ieftinit până la valoarea de 469,8345 lei, de la 476,2885 lei, în şedinţa precedentă (minus 6,454 lei, respectiv minus 1,35%).

AGERPRES

Citește pe Antena3.ro
×
Subiecte în articol: leu valute aur
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri