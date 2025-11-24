Leul s-a apreciat, luni, în raport cu principalele valute

Valoarea leului a crescut şi comparativ cu dolarul, moneda americană fiind cotată la 4,4086 lei, în scădere cu 0,98 bani (-0,22%), comparativ cu vineri, când s-a situat la 4,4184 lei.



Moneda naţională s-a apreciat şi în raport cu francul elveţian, calculat de BNR la 5,4665 lei, în scădere cu 1,8 bani (-0,3%), faţă de 5,4845 lei, cotaţia anterioară.



Gramul de aur s-a scumpit, luni, până la valoarea de 576,3538 lei, de la 573,6697 lei, în şedinţa precedentă.

