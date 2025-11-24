Leul s-a apreciat, luni, în raport cu principalele valute

x close
de Redacția Jurnalul    |    24 Noi 2025   •   14:45
Sursa foto: Hepta

Moneda naţională s-a apreciat, luni, în raport cu euro, care a fost calculat de Banca Naţională a României (BNR) la 5,0871 lei, în scădere cu 0,2 bani (-0,04%) faţă de cotaţia precedentă, de 5,0891 lei.

Valoarea leului a crescut şi comparativ cu dolarul, moneda americană fiind cotată la 4,4086 lei, în scădere cu 0,98 bani (-0,22%), comparativ cu vineri, când s-a situat la 4,4184 lei.

Moneda naţională s-a apreciat şi în raport cu francul elveţian, calculat de BNR la 5,4665 lei, în scădere cu 1,8 bani (-0,3%), faţă de 5,4845 lei, cotaţia anterioară.

Gramul de aur s-a scumpit, luni, până la valoarea de 576,3538 lei, de la 573,6697 lei, în şedinţa precedentă.

AGERPRES

