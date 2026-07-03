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Jurnalul.ro Bani şi Afaceri Ministerul Finanțelor deschide o nouă emisiune FIDELIS în plin sezon estival

Ministerul Finanțelor deschide o nouă emisiune FIDELIS în plin sezon estival

de Redacția Jurnalul    |    03 Iul 2026   •   17:30
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Ministerul Finanțelor deschide o nouă emisiune FIDELIS în plin sezon estival
Statul oferă dobânzi de până la 7,55% la lei și 6,20% la euro

Ministerul Finanțelor a lansat vineri, 3 iulie, o nouă ediție a programului de titluri de stat FIDELIS, care este disponibilă pentru subscriere până în data de 10 iulie 2026.

Ministerul Finanțelor a lansat vineri, 3 iulie, cea de-a șaptea ediție a programului Fidelis din 2026, prin care persoanele fizice pot investi în titluri de stat denominate în lei și euro.

Noua ofertă este disponibilă până în data de 10 iulie și include dobânzi de până la 7,55% la emisiunile în lei și 6,20% la cele în euro.

Programul este destinat persoanelor fizice rezidente și nerezidente care au împlinit vârsta de 18 ani.

Subscrierile pot fi realizate prin intermediul consorțiului format din BT Capital Partners & Banca Transilvania & Salt Bank, Banca Comercială Română, BRD – Groupe Société Générale, UniCredit Bank și TradeVille în parteneriat cu Libra Bank, titluri listate la Bursa de Valori București.

„Rezultatele FIDELIS demonstrează că românii au încredere într-un instrument de economisire sigur, transparent și avantajos. Aproape 70 de miliarde de lei investiți în mai puțin de șase ani reprezintă nu doar o performanță a programului, ci și dovada că tot mai mulți români aleg să-și valorifice economiile prin investiții responsabile. Vom continua să dezvoltăm acest program și să oferim condiții competitive investitorilor, consolidând, în același timp, finanțarea economiei românești prin piața de capital”, a declarat ministrul Finanțelor Alexandru Nazare.

Dobânzi de până la 7,55% la emisiunile în lei și 6,20% la cele în euro

Emisiuni în lei:

de 6,30% – cu scadența la 2 ani
de 7,30% cu scadența la 2 ani pentru donatorii de sânge
de 6,85% cu scadența la 4 ani
de 7,55% cu scadența la 10 ani

Emisiuni în euro:

de 3,90% cu scadența la 3 ani
de 4,80% cu scadența la 5 ani
de 6,20% cu scadența la 10 ani

Ministerul Finanțelor reamintește faptul că pentru subscrierea titlurilor de stat Fidelis nu sunt percepute comisioane de către băncile intermediare, iar veniturile obținute atât din dobânzi, cât și din eventualele câștiguri de capital sunt scutite de impozit.

(sursa: Mediafax)

 

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Subiecte în articol: ministerul finantelor fidelis
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