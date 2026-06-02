Jurnalul.ro Bani şi Afaceri Presiune pe moneda națională: Leul scade în raport cu euro și dolarul

de Redacția Jurnalul    |    02 Iun 2026   •   16:00
Hepta/ Leul cedează în fața marilor valute

Moneda naţională s-a depreciat marţi, în raport cu euro, care a fost calculat de Banca Naţională a României (BNR) la 5,2556 lei, în urcare cu 0,67 bani (+0,12%) faţă de cotaţia precedentă, de 5,2489 lei.

De asemenea, leul a pierdut teren în faţa dolarului american, care a fost cotat la 4,5142 lei, în creştere cu 0,43 bani (+0,09%), comparativ cu vineri, când s-a situat la 4,5099 lei.

Moneda naţională s-a apreciat în raport cu francul elveţian, calculat de BNR la 5,7432 lei, în scădere cu 1,03 bani (-0,17%), faţă de 5,7535 lei, cotaţia anterioară.

Gramul de aur s-a ieftinit marţi până la valoarea de 657,5752 lei, de la 658,0414 lei, în şedinţa precedentă. AGERPRES

