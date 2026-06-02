Descoperire majoră în tratamentul cancerului: o simplă injecție a eliminat complet tumorile rezistente la chimioterapie la mai mulți pacienți

Injecția revoluționară care face să dispară tumorile: medicii anunță rezultate fără precedent în lupta cu cancerul

O injecție inovatoare împotriva cancerului oferă speranțe uriașe pacienților aflați în stadii avansate ale bolii. Cercetătorii și medicii implicați într-un amplu studiu internațional au anunțat rezultate considerate „fără precedent”, după ce tratamentul experimental a reușit să reducă semnificativ sau chiar să elimine complet tumorile la un număr important de pacienți, potrivit The Guardian.

Medicamentul, denumit Amivantamab, a fost testat pe persoane diagnosticate cu cancer de cap și gât care nu mai răspundeau la chimioterapie și imunoterapie, două dintre principalele arme folosite în prezent împotriva bolii.

Rezultatele urmează să fie prezentate în cadrul reuniunii anuale a American Society of Clinical Oncology (ASCO), cea mai importantă conferință mondială dedicată cercetării oncologice.

Tumorile au dispărut complet la 15 pacienți

Studiul a inclus 102 pacienți din 11 țări, toți diagnosticați cu forme agresive de cancer de cap și gât care recidivaseră sau se răspândiseră în organism.

Datele obținute sunt remarcabile:

43 de pacienți au înregistrat reducerea sau dispariția tumorilor;

28 dintre aceștia au avut o reducere semnificativă a dimensiunii tumorilor;

15 pacienți au prezentat dispariția completă a tumorilor detectabile.

Medicii au observat schimbări importante încă din primele săptămâni de tratament, ceea ce a atras atenția comunității științifice internaționale.

Profesorul Kevin Harrington, specialist în terapii biologice împotriva cancerului la Institutul de Cercetare a Cancerului din Londra și oncolog la Royal Marsden NHS Foundation Trust, a descris rezultatele drept „fără precedent” pentru această categorie de pacienți.

Potrivit acestuia, este vorba despre persoane care au epuizat aproape toate opțiunile terapeutice disponibile, iar răspunsul obținut cu noul tratament depășește așteptările.

Cum funcționează injecția Amivantamab

Spre deosebire de multe tratamente oncologice care acționează asupra unei singure ținte biologice, Amivantamab atacă cancerul prin trei mecanisme simultane.

Tratamentul:

Blochează receptorul EGFR (Epidermal Growth Factor Receptor), o proteină implicată în creșterea și dezvoltarea tumorilor.

Inhibă calea MET, utilizată frecvent de celulele canceroase pentru a deveni rezistente la tratamente.

Activează sistemul imunitar, ajutând organismul să recunoască și să distrugă celulele maligne.

Această abordare complexă explică de ce tratamentul a reușit să producă rezultate atât de puternice chiar și la pacienți considerați dificil de tratat.

Administrare simplă și efecte adverse reduse

Un alt avantaj important este modul de administrare. Spre deosebire de multe terapii oncologice care necesită perfuzii intravenoase de lungă durată, Amivantamab este administrat printr-o injecție subcutanată de mici dimensiuni.

Pacienții primesc tratamentul o dată la trei săptămâni, ceea ce reduce considerabil timpul petrecut în spital și facilitează administrarea în regim ambulatoriu.

Cercetătorii au raportat că majoritatea efectelor adverse au fost ușoare sau moderate. Mai puțin de 10% dintre participanți au fost nevoiți să întrerupă tratamentul din cauza reacțiilor adverse.

Povestea pacientului care și-a recăpătat viața normală

Printre primii beneficiari ai tratamentului se numără Carl Walsh, un bărbat în vârstă de 56 de ani din Birmingham, diagnosticat cu cancer de limbă în mai 2024.

După ce chimioterapia și imunoterapia nu au dat rezultatele așteptate, acesta a fost inclus în studiul clinic OrigAMI-4 desfășurat la Royal Marsden.

La momentul actual, Walsh a ajuns la cel de-al 17-lea ciclu de tratament și spune că viața sa s-a schimbat radical.

Înainte de a începe terapia, avea dificultăți severe de vorbire și alimentație din cauza umflăturilor și durerilor provocate de boală. Dieta sa era limitată la supe, budinci de orez, conserve și băuturi nutritive prescrise de medici.

După doar două cicluri de tratament, starea sa s-a îmbunătățit considerabil. La șase luni de la începerea terapiei, a revenit la o alimentație normală și și-a recuperat complet capacitatea de a vorbi.

Pacientul spune că unul dintre cele mai emoționante momente a fost atunci când a putut mânca din nou o friptură, după luni întregi în care acest lucru părea imposibil.

Rezultate promițătoare și pentru alte tipuri de cancer

Cercetătorii au precizat că Amivantamab a demonstrat rezultate similare și în cazul unor pacienți cu cancer pulmonar.

Dezvoltat de compania Johnson & Johnson, medicamentul este în prezent evaluat în aproximativ 60 de studii clinice desfășurate la nivel mondial.

Pe lângă cancerul pulmonar și cancerul de cap și gât, specialiștii investighează eficiența tratamentului și în cazul cancerului colorectal, cancerului gastric și anumitor tumori cerebrale.

Un pas important înainte în lupta împotriva cancerului

Un aspect esențial al studiului este faptul că acesta s-a concentrat pe pacienți cu forme de cancer de cap și gât care nu sunt asociate infecției cu HPV. Aceste tipuri de tumori sunt, de regulă, mai agresive și mai greu de tratat.

Durata mediană de supraviețuire după începerea tratamentului a fost de 12,5 luni, un rezultat considerat încurajator pentru această categorie de pacienți cu prognostic rezervat.

Profesorul Kristian Helin, director executiv al Institutului de Cercetare a Cancerului din Londra, consideră că aceste rezultate demonstrează impactul major pe care cercetarea oncologică îl poate avea asupra pacienților cu opțiuni terapeutice limitate.

Deși sunt necesare studii suplimentare pentru confirmarea eficienței pe termen lung, rezultatele actuale indică faptul că Amivantamab ar putea deveni una dintre cele mai importante inovații din oncologie din ultimii ani, oferind o nouă șansă miilor de pacienți diagnosticați anual cu forme agresive de cancer.