Moneda națională revine spectaculos în raport cu principalele valute

Valoarea leului a crescut şi comparativ cu dolarul, moneda americană fiind cotată la 4,4352 lei, în scădere cu 0,19 bani (-0,04%), comparativ cu luni, când s-a situat la 4,4371 lei.



Moneda naţională s-a apreciat şi în raport cu francul elveţian, calculat de BNR la 5,6803 lei, în scădere cu 1,86 bani (-0,33%), faţă de 5,6989 lei, cotaţia anterioară.



Gramul de aur s-a scumpit până la valoarea de 669,8599 lei, de la 664,7713 lei, în şedinţa precedentă.

AGERPRES