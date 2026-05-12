Jurnalul.ro Bani şi Afaceri Moneda națională revine spectaculos în raport cu principalele valute

de Redacția Jurnalul    |    12 Mai 2026   •   13:45
Hepta/Evoluție neașteptată marți la cursul BNR

Moneda naţională s-a apreciat, marţi, în raport cu euro, care a fost calculat de Banca Naţională a României (BNR) la 5,2103 lei, în scădere cu 1,19 bani (-0,23%) faţă de cotaţia precedentă, de 5,2222 lei.

Valoarea leului a crescut şi comparativ cu dolarul, moneda americană fiind cotată la 4,4352 lei, în scădere cu 0,19 bani (-0,04%), comparativ cu luni, când s-a situat la 4,4371 lei.

Moneda naţională s-a apreciat şi în raport cu francul elveţian, calculat de BNR la 5,6803 lei, în scădere cu 1,86 bani (-0,33%), faţă de 5,6989 lei, cotaţia anterioară.

Gramul de aur s-a scumpit până la valoarea de 669,8599 lei, de la 664,7713 lei, în şedinţa precedentă.

AGERPRES

