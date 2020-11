7 miliarde de lei pentru 1,4 milioane de persoane aflate în șomaj tehnic

Ca urmare a stării de urgență și a restricțiilor impuse de autorități pentru limitarea răspândirii pandemiei de coronavirus, au fost suspendate foarte multe contracte de muncă. Astfel că 1,4 milioane de oameni aflați în această situație au beneficiat de șomaj tehnic, pentru care s-au plătit 7 miliarde de lei de la bugetul de stat.

"Am avut o abordare în această perioadă axată pe continuarea muncii. În mod deliberat nu am vrut să încurajăm creşterea bugetului pentru şomaj, adică pentru cei care şi-ar fi întrerupt contractele de muncă, n-ar mai fi avut activitate şi ar fi mers în şomaj. Am dezvoltat acest sistem de plată pentru şomajul tehnic pentru că acesta înseamnă suspendare temporară a contractului de muncă.

Suma de bani plătită până în acest moment depăşeşte 7 miliarde de lei. Nu ne pare rău absolut deloc. Am mizat corect pe disponibilitatea românilor de a munci, pe disponibilitatea oamenilor de a fi ajutaţi temporar până îşi reiau activitatea, pentru că aşa s-a şi întâmplat. E vorba de 1,4 milioane de beneficiari ai şomajului tehnic. Am simţit că acela este momentul", a spus Violeta Alexandru, ministrul Muncii.

Pe lângă aceștia, alte 15.000 de persoane au lucrat de acasă sau în sistem de telemuncă.



"Din punctul meu de vedere, perioada stării de urgenţă şi, ulterior, de alertă ne-a arătat disponibilitatea pentru a se lucra folosind tehnologia în telemuncă şi munca la domiciliu. Munca la domiciliu se pretează pentru funcţionari, iar telemunca pentru restul categoriilor de angajaţi, a celor care lucrează pe contracte de management în administraţie, respectiv a celor care lucrează în mediul privat. S-a putut.

Noi avem o evidenţă de aproximativ 15.000 de persoane care au lucrat în perioada stării de urgenţă în telemuncă sau în munca la domiciliu. Cel mai important pentru mine, pentru echipa guvernamentală a fost să găsim cele mai bune soluţii ca aceşti oameni să nu-şi întrerupă activitatea, pentru că ar fi avut consecinţe asupra lor, asupra veniturilor lor şi asupra stării generale a economiei şi a stării de spirit, până la urmă", a mai precizat demnitarul.