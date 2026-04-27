Angajări în retail: Unde apar noi magazine cu salarii atractive

Potrivit anunțurilor de angajare, compania oferă salarii cuprinse între 2.4000 și 6.500 de lei net, în funcție de programul de lucru, poziție, experiență și responsabilități.

Posturi disponibile și niveluri de salarizare

În Bacău se recrutează lucrători comerciali pentru program part-time, cu venituri de până la 2.400 de lei net pentru 4–6 ore de muncă pe zi. Pachetul salarial include și beneficii, precum tichete de masă de 40 de lei pe zi și reduceri la produse.

Salariile cresc semnificativ pentru poziții de conducere. Tot în Bacău, un manager de magazin poate ajunge la un venit lunar de până la 6.500 de lei net, în funcție de experiență.

În Arad și Moșnița Nouă, compania caută manageri adjuncți, cu salarii de până la 4.600 de lei net, iar pentru funcția de manager de magazin în Moșnița Nouă, remunerația este între 6.000 și 6.200 de lei net lunar.

Candidații pentru rolurile de management trebuie să aibă experiență de minimum trei ani în coordonare, preferabil în retail, studii liceale finalizate și cunoștințe de limba engleză, precum și disponibilitate pentru lucru în ture și în weekend.

Expansiune rapidă pe piața locală

Intrată pe piața din România în februarie 2025, Action a deschis până acum 13 magazine în Pitești, Arad, Oradea, Hunedoara, Bragadiru, Turda, Râmnicu Vâlcea, Alba Iulia, Satu Mare, Drobeta-Turnu Severin, Bistrița, Ploiești și Aiud.

La nivel european, compania operează peste 3.300 de magazine în 14 țări și concurează pe piața locală cu retaileri, precum Pepco și KiK.

Extinderea vine pe fondul cererii ridicate pentru retailul de tip discount, un segment în continuă creștere în Europa Centrală și de Est, potrivit observatornews.ro.