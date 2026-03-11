Austeritate bugetară 2026: Beneficiile pentru salariați au fost limitate la nivelul lunii decembrie 2025

Indemnizația de hrană de 347 lei/lună și voucherele de vacanță de 800 lei vor fi acordate doar angajaților cu salariu net sub 6.000 lei.

Măsuri de austeritate în sectorul public

Proiectul menține salariile de bază, sporurile și primele la nivelul din ultima lună a anului trecut, atâta timp cât angajații ocupă aceleași funcții și au același condiții de desfășurare a acdtivității.

Munca suplimentară se compensează doar cu timp liber în 90 de zile, fără plată în bani.

Plata drepturilor executorii din 2026 urmează modelul hotărârilor judecătorești din 2025.

Beneficii doar pentru salariații cu venituri mici

Indemnizația de hrană (347 lei/lună): doar pentru salarii nete sub 6.000 lei; excluși cei cu alte drepturi similare.

Vouchere de vacanță (800 lei): pentru salarii nete sub 6.000 lei, valabile tot anul 2026.

Diurna standardizată la 23 lei/zi pentru toți bugetarii.

Fără compensații în bani pentru concedii neefectuate, prime extra sau ajutoare la pensionare.

Alte restricții: fără tichete de valoare (excepție tichetelor de creșă), contribuții pentru angajați la nivelul din decembrie 2025. Drepturile militarilor, polițiștilor și personalului special (veterani, persecutați politic etc.) rămân în plată la același nivel.

Proiectul ține cont de Legea 141/2025 privind măsurile fiscal-bugetare și vizează controlul cheltuielilor publice în 2026, potrivit observatornews.ro.