Conferința „Harta Longevității Feminine”: 12 speakeri români și internaționali vorbesc despre hormonii, inima, creierul și genetica femeilor. Începe în câteva ore – participare gratuită

Evenimentul, organizat de Senatul Științific al Fundației Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României, va fi moderat de Carmen Brumă.

Tema serii este una care începe să conteze tot mai mult pentru femeile de peste 40 de ani: cum se leagă între ele hormonii, sănătatea inimii, funcția cognitivă, fondul genetic și echilibrul psihic atunci când vorbim despre anii lungi ai vieții. Conferința este împărțită în mai multe paneluri, iar fiecare dintre ele intră într-o zonă pe care medicina o privește astăzi mult mai atent decât în trecut.

Prima parte a conferinței este dedicată hormonilor și felului în care aceștia influențează speranța de viață și calitatea anilor care urmează după menopauză. În acest panel vor interveni Dr. Raluca Hera, Dr. Corina Neamțu, Dr. Elizabete Argale, Dr. Violeta Lungu și Dr. Ozgur Leylek. Tot aici vor fi discutate terapia hormonală, momentul potrivit pentru inițierea ei, evaluarea medicală dinainte și criteriile după care se iau deciziile importante pentru sănătatea femeii

Al doilea panel este dedicat zonei inimii și schimbărilor care apar după menopauză. Dr. Andreea Lăcraru, Dr. Ioana Daha, Dr. Corina Neamțu, Dr. Raluca Hera și Dr. Ozgur Leylek vor discuta despre risc cardiovascular, estrogen, tensiune, colesterol, inflamație, metabolism și despre investigațiile care merită urmărite în această etapă a vieții. Este una dintre temele cele mai utile pentru public, pentru că exact aici se adună multe dintre riscurile care rămân ani întregi subestimate.

În partea a doua, conferința intră într-o zonă și mai sensibilă: creierul și felul în care femeile își pot păstra claritatea mentală în timp. Panelul despre longevitatea cognitivă este reprezentat de Dr. Adrian Stănescu, Dr. Ana Maria Doscan și Dr. Violeta Lungu, cu teme precum memoria, „brain fog”-ul, somnul, anxietatea și screeningul cognitiv. Urmează panelul despre genetica longevității feminine, unde apar Dr. Flavia Haradja, Raluca Prodan, Dr. Raluca Hera, Dr. Ana Maria Doscan și Dr. Ozgur Leylek, într-o discuție despre cromozomul X, autoimunitate, istoricul familial, screening genetic și vârsta biologică

Pe lângă aceste teme, programul include și o intervenție a Dr. Violeta Lungu despre sănătatea mentală, precum și o secțiune despre tehnologii și intervenții pentru longevitate, susținută de Ruxandra Cîrciu, Monica Rădulescu și Dr. Ozgur Leylek.

Conferința aduce în discuție întrebările pe care multe femei și le pun: ce se întâmplă cu hormonii, de ce se schimbă inima, de unde vine oboseala mentală, cât contează genetica și ce se poate face concret, la timp.