x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Bani şi Afaceri Piata muncii Bugetarul cu venituri exorbitante. Cine a obținut cele mai multe sinecuri? Câștigă 6 salarii de la stat și 5 de la privat

Bugetarul cu venituri exorbitante. Cine a obținut cele mai multe sinecuri? Câștigă 6 salarii de la stat și 5 de la privat

de Redacția Jurnalul    |    04 Feb 2026   •   14:15
Bugetarul cu venituri exorbitante. Cine a obținut cele mai multe sinecuri? Câștigă 6 salarii de la stat și 5 de la privat
Sursa foto: captura video Antena3CNN/Andrei Gabriel Benghea Mălăieș este considerat campionul sinecurilor. Câștigă 310.000 de lei pe an numai de la stat.

Un bărbat de 46 de ani, supranumit „superbugetarul”, obține 11 salarii, 6 de la stat și 5 de la privat. Venitul său anual se ridică la circa 710.000 de lei.

Andrei Gabriel Benghea Mălăieș a absolvit Facultatea de Administrare a Afacerilor din cadrul Academiei de Studii Economice (ASE) și a făcut un master la INSEAD: The Business School for the World (Facultatea de administrare a afacerilor), susținând cursuri în Franța și Singapore.

A fost și consultant la McKinsey & Company și Ernst & Young. Are o experiență de peste 20 de ani în mediul de afaceri public și privat.

Românul cu 11 locuri de muncă

Andrei Gabriel Benghea Mălăieș a lucrat în perioada 2007-2009 ca șef de cabinet și consilier al ministrului Finanțelor, Sebastian Vlădescu. De aici a fost propulsat în multe consilii de administrație a unor companii de stat. 

În prezent deține trei funcții de membru în consiliile de administrație ale Nuclearelectrica, Romgaz și Rasirom SA, plus 6 poziții executive în cadrul societăților rezultate din parteneriatul dintre Tinmar Energy și Complexul Energetic Oltenia (CEO), inclusiv la parcurile fotovoltaice Turceni, Rovinari, Pinoasa, Bohorelu și la Centrala în Ciclu Combinat pe Gaz Turceni. oate acestea îi aduc venituri anuale de peste 310.000 de lei.

Acesta mai obține alți 400.000 de lei de la 5 firme private, ajungând astfel la un venit anual de 700.000 de lei, notează a1.ro.

Deși Andrei Gabriel Benghea Mălăieș poate fi un profesionist este totuși greu de crezut că face performanță în funcții executive din nu mai puțin de 6 companii de stat, plus alte 5 locuri de muncă la privat. 

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe LongevityMagazine.ro
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: superbugetar bugetar andrei gabriel benghea malaies
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri