Bugetarul cu venituri exorbitante. Cine a obținut cele mai multe sinecuri? Câștigă 6 salarii de la stat și 5 de la privat

Andrei Gabriel Benghea Mălăieș a absolvit Facultatea de Administrare a Afacerilor din cadrul Academiei de Studii Economice (ASE) și a făcut un master la INSEAD: The Business School for the World (Facultatea de administrare a afacerilor), susținând cursuri în Franța și Singapore.

A fost și consultant la McKinsey & Company și Ernst & Young. Are o experiență de peste 20 de ani în mediul de afaceri public și privat.

Românul cu 11 locuri de muncă

Andrei Gabriel Benghea Mălăieș a lucrat în perioada 2007-2009 ca șef de cabinet și consilier al ministrului Finanțelor, Sebastian Vlădescu. De aici a fost propulsat în multe consilii de administrație a unor companii de stat.

În prezent deține trei funcții de membru în consiliile de administrație ale Nuclearelectrica, Romgaz și Rasirom SA, plus 6 poziții executive în cadrul societăților rezultate din parteneriatul dintre Tinmar Energy și Complexul Energetic Oltenia (CEO), inclusiv la parcurile fotovoltaice Turceni, Rovinari, Pinoasa, Bohorelu și la Centrala în Ciclu Combinat pe Gaz Turceni. oate acestea îi aduc venituri anuale de peste 310.000 de lei.

Acesta mai obține alți 400.000 de lei de la 5 firme private, ajungând astfel la un venit anual de 700.000 de lei, notează a1.ro.

Deși Andrei Gabriel Benghea Mălăieș poate fi un profesionist este totuși greu de crezut că face performanță în funcții executive din nu mai puțin de 6 companii de stat, plus alte 5 locuri de muncă la privat.