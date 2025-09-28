Ce angajați își pierd locurile de muncă în fața Inteligenței Artificiale

De la lansarea ChatGPT în 2022, AI a început să transforme industrii întregi, generând teamă că multe locuri de muncă vor dispărea. Un nou studiu realizat de Stanford University arată că nu toți lucrătorii sunt afectați la fel – iar cei mai expuși sunt tinerii aflați la început de carieră, scrie huffpost.com.

Tinerii sub 25 de ani – Cei mai afectați de AI

Analizând milioane de fluturași de salariu din SUA între 2022 și 2025, cercetătorii au descoperit că angajații din categoriile cele mai expuse AI-ului (dezvoltare software, customer service) cu vârste între 22 și 25 de ani au avut o scădere de 13% a ratei de angajare.

Motivul: AI poate prelua rapid sarcinile repetitive și bazate pe „cunoștințe de manual” – exact ceea ce fac adesea angajații entry-level.

De ce angajații mai în vârstă sunt deocamdată mai protejați

Angajații de 35–49 de ani au înregistrat chiar creșteri în angajare, datorită experienței acumulate și abilității de a gestiona relații cu clienții și situații complexe – competențe greu de replicat de AI.

Însă cercetătorii avertizează că această protecție ar putea fi temporară, pe măsură ce AI devine tot mai avansată.

Ce pot face tinerii pentru a nu fi înlocuiți de AI

Nu totul este pierdut. Iată câteva direcții strategice:

Alege domenii cu interacțiune umană intensă – îngrijirea medicală la domiciliu, nursing și joburi ce necesită empatie și prezență fizică sunt în creștere.

Dezvoltă abilități umane unice – comunicare, leadership, negociere, creativitate.

Fă „antrenament cognitiv” – nu delega toate sarcinile către AI. Învață să rezolvi probleme complexe, să gestionezi conflicte și să îți folosești gândirea critică.

Sfat de la experți: Cei care vor conduce AI-ul în viitor vor fi cei dispuși să înfrunte provocări și să-și antreneze gândirea, nu cei care renunță la efort intelectual.

Concluzie: AI schimbă piața muncii rapid, iar tinerii sunt cei mai afectați. Secretul pentru a rămâne relevanți? Investiți în abilități umane, experiență practică și gândire critică – lucruri pe care algoritmii nu le pot înlocui (cel puțin nu încă).