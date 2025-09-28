x close
Ce angajați își pierd locurile de muncă în fața Inteligenței Artificiale

de Andreea Tiron    |    28 Sep 2025   •   06:00
Cercetătorii de la Stanford au descoperit cine este cel mai vulnerabil la înlocuirea cu inteligența artificială și ce poți face dacă faci parte din această categorie.

De la lansarea ChatGPT în 2022, AI a început să transforme industrii întregi, generând teamă că multe locuri de muncă vor dispărea. Un nou studiu realizat de Stanford University arată că nu toți lucrătorii sunt afectați la fel – iar cei mai expuși sunt tinerii aflați la început de carieră, scrie huffpost.com.

Tinerii sub 25 de ani – Cei mai afectați de AI

Analizând milioane de fluturași de salariu din SUA între 2022 și 2025, cercetătorii au descoperit că angajații din categoriile cele mai expuse AI-ului (dezvoltare software, customer service) cu vârste între 22 și 25 de ani au avut o scădere de 13% a ratei de angajare.

Motivul: AI poate prelua rapid sarcinile repetitive și bazate pe „cunoștințe de manual” – exact ceea ce fac adesea angajații entry-level.

De ce angajații mai în vârstă sunt deocamdată mai protejați

Angajații de 35–49 de ani au înregistrat chiar creșteri în angajare, datorită experienței acumulate și abilității de a gestiona relații cu clienții și situații complexe – competențe greu de replicat de AI.

Însă cercetătorii avertizează că această protecție ar putea fi temporară, pe măsură ce AI devine tot mai avansată.

Ce pot face tinerii pentru a nu fi înlocuiți de AI

Nu totul este pierdut. Iată câteva direcții strategice:

Sfat de la experți: Cei care vor conduce AI-ul în viitor vor fi cei dispuși să înfrunte provocări și să-și antreneze gândirea, nu cei care renunță la efort intelectual.

Concluzie: AI schimbă piața muncii rapid, iar tinerii sunt cei mai afectați. Secretul pentru a rămâne relevanți? Investiți în abilități umane, experiență practică și gândire critică – lucruri pe care algoritmii nu le pot înlocui (cel puțin nu încă).

Subiecte în articol: inteligenta artificiala locuri de muncă
