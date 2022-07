Ce poți face dacă urmezi cursuri IT? 5 idei care să-ți aducă succesul profesional și financiar

Să nu crezi că, dacă alegi cursuri IT, acestea fac excepție de la regulă. La fel ca și celelalte, cursurile de programare sunt supuse îndoielii. Diferența de oportunități ce pot apărea după terminarea lor o face programul de învățare, modul de structurare, cât și cât de ofertant este domeniul pe care alegi să-l studiezi. Domeniul IT, din fericire, are o nevoie acută de programatori, iar obținerea succesului depinde numai de tine, de timpul investit și de seriozitatea cu care muncești pentru atingerea obiectivului stabilit!

Cursuri IT - 5 căi de urmat dacă vrei o carieră în programare:

Înscrierea la cursuri IT este o cale ce îți poate deschide ușa către oportunități infinite. În funcție de vârstă și de experiență, la început, poți alege între cele 5 de mai jos:

1. Concursuri IT & olimpiade – dacă încă ești elev, poți profita de vacanța mare pentru a pune primele ”cărămizi” la fundația viitoarei tale cariere de programator. Înscrie-te la cursuri IT și pregătește-te pentru obținerea de rezultate maxime la concursurile și olimpiadele de Informatică. Cu ajutorul performanței obținute în timpul liceului, poți ajunge să îți asiguri un loc la una dintre facultățile cu renume național și internațional în domeniul IT. Urmarea unor astfel de cursuri îți poate oferi oportunitatea obținerii unui job sau a unui loc în cadrul unui internship la companii precum Facebook sau Google, in Statele Unite ale Americii. O carieră de succes se construiește încă din școală, așa că nu trebuie să aștepți să ajungi la facultate!;

2. Internship (practică) – în urma finalizării unor cursuri IT, poți alege să urmezi un stagiu de practică, fie el plătit sau neplătit, care să îți ofere oportunitatea de a vedea ce înseamnă să lucrezi în domeniul acesta. Dacă alegi un internship plătit, există șanse să poți lucra task-uri facile, pe proiecte din cadrul companiei. În cadrul unui internship plătit, poti ajunge să câștigi și experiență și bani. Un astfel de post poate fi plătit cu până la 3.000 de lei / lună;

3. Angajare – în funcție de evoluția și de informațiile acumulate, poți face pasul cel mare și te poți angaja ca programator junior. În această poziție, vei avea parte de susținerea echipei, iar angajatorul nu se va aștepta, neapărat, ca tu să te descurci singur pe un proiect. Stadiul de junior este primul pas către etapele de middle și senior, în care vei avea posibilitatea de a lucra pe proiecte, de a crea aplicații și de a contribui activ în cadrul proiectelor dezvoltate de companie. Dacă vei alege să urmezi această cale, după terminarea cursurilor de programare, vei avea șansa de a fi recompensat pentru munca depusă cu un salariu cuprins între 2.000 și 5.000 de lei pe lună. Se poate întâmpla să ajungi să câștigi și peste 5.000 de lei lunar, însă acest lucru depinde foarte mult de orașul în care ești, firma la care aplici și cât de bun ești.

4. Freelancer – specialiștii din domeniu nu recomandă, neapărat, urmarea acestei căi imediat după terminarea unor cursuri de programare, însă nu este exclusă. Dacă ești suficient de încrezător în tine, în cunoștințele acumulate și în oportunitățile pe care ți le poți crea, poți alege să lucrezi ca programator freelancer încă de la început. Dacă vei alege această posibilitate, va trebui să îți găsești proprii clienți și proiecte personale. Un beneficiu al acestei variante este faptul că îți vei putea organiza timpul așa cum îți dorești. În plus, poți ajunge să ai proiecte remunerate cu sume cuprinse între 5.000 și 10.000 de euro.

5. Antreprenor / creezi propria aplicație – este un drum pe care poți ajunge traversând toate variantele de mai sus sau poți ajunge să urmezi calea mai scurtă și, dacă te simți inspirat, să-ți încerci norocul imediat ce ai terminat seria de cursuri IT. In calitate de antreprenor, vei fi plătit în funcție de numărul de clienți și de tipul de aplicație pe care îl dezvolți. În acest caz, poți ajunge să câștigi și peste 10.000 de euro / lună. Un aspect interesant și foarte bun este că acești bani pot fi câștigați și fără să lucrezi, să fie un venit pasiv, de exemplu, o aplicație care să-ți genereze acest venit.

În plus, în cadrul acestui mentorat, vei beneficia și de ghidaj și dezvoltare personală. Mentorii te vor ajuta să-ți setezi un mindset de învingător și să-ți dezvolți abilitățile de care ai nevoie pentru a face față tuturor provocărilor, fie din domeniul profesional, fie personal.