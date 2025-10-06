Schimbare importantă în Codul Muncii: drepturi noi pentru angajații care lucrează noaptea 

Lucrul în intervalul 22:00 – 06:00 dimineața este considerat, potrivit Codului Muncii, muncă de noapte. Pentru ca angajatul să beneficieze de spor sau de reducerea programului, este necesar să presteze cel puțin trei ore în această perioadă, potrivit Observator news.

„Codul Muncii prevede clar care este intervalul considerat muncă de noapte. Nu se pot depăși cele opt ore de muncă pe zi, în medie”, explică avocata Camelia Grădinaru.

Libertate pentru angajați: alegerea le aparține

Până acum, angajatorul decidea dacă salariații care muncesc noaptea primesc un spor de 25% sau dacă li se reduce programul. Noua reglementare oferă dreptul de alegere lucrătorilor, în funcție de nevoile lor personale.

„Le dă voie să-și aranjeze programul în favoarea lor. Tinerii, de exemplu, pot merge la cursuri ziua, iar părinții își pot duce copiii la școală”, a declarat Aida Chivu, specialist HR.

Obligațiile companiilor rămân stricte

Angajatorii care au salariați ce lucrează noaptea trebuie să notifice Inspectoratul Teritorial de Muncă și să țină evidența muncii prestate. În plus, sunt obligatorii controale medicale gratuite, atât la începutul activității, cât și periodic.

„Codul Muncii prevede și excepții – de exemplu, minorii sau femeile însărcinate nu pot fi obligate să presteze muncă de noapte”, adaugă avocata Grădinaru.

Munca de noapte, o realitate pentru milioane de europeni

În Uniunea Europeană, aproximativ 20% dintre angajați lucrează în tura de noapte. În România, sectorul medical este printre cele mai afectate.

„Lucrez la Spitalul Colțea, iar turele de noapte sunt foarte solicitante, mai ales din cauza urgențelor. Este un serviciu obositor”, povestește un angajat din sistemul sanitar.

Pe scurt, noile prevederi din Codul Muncii vin cu un echilibru între drepturile angajaților și obligațiile angajatorilor, oferind salariaților puterea de a decide cum să fie recompensați pentru munca depusă noaptea.