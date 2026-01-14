Concedieri masive în Prahova: Un lider global închide fabrica din Ploiești

Concedieri imediate în Prahova

O firmă din Câmpina concediază 66 de angajați, începând cu 15 ianuarie, o sucursală bancară disponibilizează alte trei persoane, iar un resort din zona Dealu Mare disponibilizează 38 de salariați în ianuarie-februarie.

Numărul final de concedieri poate varia în funcție de reorganizări, reîncadrări în muncă sau pensionări, conform precizărilor AJOFM Prahova.

Presiuni din industria auto

Adient, gigant global în producția de scaune auto, oprește operațiunile la Ploiești din cauza transformărilor din sectorul auto: tranziția lentă la vehicule electrice, scăderea cererii, declin volumetric și concurență acerbă.

„Transformările profunde la nivelul întregii industrii auto au făcut ca Adient să se confrunte cu presiuni comerciale semnificative şi, în acest context, compania anticipează întreruperea operaţiunilor la fabrica din Ploieşti. Acest demers a devenit necesar pentru a putea menţine rezilienţa şi competitivitatea companiei pe termen lung, având în vedere provocările economice continue. Principalii factori vizează incertitudinea legată de ritmul tranziţiei către e-mobility, scăderea cererii din partea consumatorilor şi declinul general al volumelor din piaţă, coroborat cu o concurenţă în creştere. După o evaluare amănunţită a tuturor variantelor, Adient nu a identificat nicio opţiune viabilă pentru a continua activitatea fabricii. Restructurarea planificată ar urma să implice o eliminare treptată a aproximativ 1.010 de locuri de muncă, precum şi oprirea producţiei către mijlocul anului 2027. Angajaţii şi reprezentanţii sindicali au fost informaţi, iar procesul de consultări începe acum, în condiţiile prevăzute de lege", se arată în comunicatul companiei, citat de observatornews.ro.

Impact social și economic major

Aceste restructurări subliniază vulnerabilitățile economice locale, AJOFM Prahova monitorizând evoluția și oferind sprijin pentru reîncadrare. Procedurile de disponibilzări la Adient se vor derula treptat, menținând reziliența companiei pe termen lung în fața provocărilor globale.