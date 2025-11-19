Concediu fără plată: Cât poți lipsi de la serviciu. Cum îți afectează vechimea și pensia

Pentru salariații din sectorul public, conform HG nr. 250/1992, există o limită de 90 de zile lucrătoare pe an pentru concediile fără plată acordate în cazuri personale speciale, cum ar fi susținerea examenelor sau prezentarea la concursuri pentru alte locuri de muncă.

Angajații din sectorul privat pot negocia perioada iar un refuz nejustificat al angajatorului poate fi considerat abuziv.

În ce condiții se poate acorda concediu fără plată

Concediul fără plată în scopul formării profesionale este supus unor condiții stricte, iar unele perioade pot fi considerate vechime în muncă, potrivit articolelor 155 și 156 din Codul Muncii, și a regulamentului intern. Cererea trebuie depusă cu minimum o lună înainte.

Totuși, în general, concediul fără plată afectează vechimea în muncă și stagiul de cotizare la pensie deoarece în această perioadă nu se plătesc contribuțiile sociale, iar duratele mai mari pot reduce drepturile viitoare.

Pentru situații personale diverse, perioada maximă de concediu fără plată și condițiile aferente trebuie consultate în regulamentul intern sau contractul colectiv de muncă, iar angajatul ar trebui să urmărească să încadreze concediul ca formare profesională pentru a-și păstra vechimea. În caz de refuz nejustificat al angajatorului, acesta poate fi atacat în instanță, notează stiripesurse.ro.

Prin urmare, concediul fără plată reprezintă un drept flexibil dar cu impact financiar și asupra drepturilor de pensie, unde partea cheie o reprezintă negocierea și documentarea clară a perioadei solicitate.