Ai nevoie de concediu fără plată? Află cum îți afectează pensia și ce trebuie să știi!

Concediul fără plată este o opțiune legală prin care angajații pot solicita suspendarea temporară a contractului de muncă pentru a rezolva probleme personale sau pentru participarea la cursuri de formare profesională, fără a primi salariu pe această perioadă.

Acest drept este prevăzut în mod expres în Codul Muncii, iar condițiile și durata concediului sunt, de obicei, stipulate în contractul colectiv de muncă aplicabil sau în regulamentul intern al angajatorului, conform Playtech.

Legea nu impune o limită maximă generală pentru concediul fără plată, astfel încât durata se negociază direct între angajat și angajator sau este specificată în regulamente interne. În absența unor reglementări clare, perioada este stabilită prin acordul părților, însă refuzul nejustificat al angajatorului poate fi considerat abuziv, potrivit stiripesurse.

Pentru concediul fără plată acordat în scop de formare profesională, există norme speciale: solicitarea trebuie făcută cu cel puțin o lună înainte, iar perioada poate beneficia de reguli distincte.

Unele forme de concediu pentru formare profesională sunt considerate vechime în muncă, conform legislației. Pentru detalii, este recomandată consultarea articolelor 155 și 156 din Codul Muncii, precum și a regulamentului intern.

Concediul fără plată influențează durata vechimii în muncă și pensia

În general, perioadele de concediu fără plată nu se includ în vechimea în muncă și nu constituie stagiu de cotizare pentru pensie, datorită lipsei contribuțiilor sociale pe această perioadă. Astfel, o perioadă mai lungă de concediu neplătit poate diminua vechimea recunoscută la calculul pensiei și implicit nivelul acesteia.

Există însă excepții: concediul fără plată pentru formare profesională, dacă respectă legea, poate fi recunoscut ca vechime. Alte reglementări speciale pot prevedea tratamente diferite pentru anumite situații.

Totodată, legislația subliniază că absențele nemotivate și concediile fără plată scad din vechimea în muncă la stabilirea drepturilor salariale sau a altor beneficii.

Recomandări practice pentru angajați

Verificați regulamentul intern sau contractul colectiv pentru prevederi legate de durata și condițiile concediului fără plată.

Amintiți-vă că, în general, concediul neplătit nu se contabilizează în vechimea în muncă sau în stagiul de cotizare pentru pensie.

Dacă solicitați concediu fără plată pentru formare profesională, urmați procedurile legale și termenele stabilite, astfel încât această perioadă să fie recunoscută ca vechime.

În caz de refuz nejustificat al angajatorului, puteți contesta decizia în instanță, deoarece „refuzul abuziv este sancționabil”.

Concediul fără plată este o soluție valoroasă pentru situații urgente sau profesionale, dar trebuie luat în calcul impactul său asupra vechimii și drepturilor la pensie, notează Playtech.

Înainte de a decide, solicitați angajatorului explicații scrise privind efectele asupra vechimii și contribuțiilor la pensie. Dacă este posibil, încercați să încadrați perioada ca formare profesională pentru a vă păstra toate drepturile aferente.