Cum îi distruge Guvernul Bolojan pe români: Munca până la epuizare pentru a supraviețui inflației și taxelor majorate îi îmbolnăvesc grav

Platformele de joburi part-time înregistrează o explozie a cererii, cu șoferi de ride-sharing printre cei mai căutați. Aceștia pot câștiga până la 2.000 de lei în 10 zile.

Românii caută disperați al doilea job

Cererea românilor pentru a obține mai mulți bani să facă față scumpirilor, inflației uriașe, taxelor majorate a explodat de la începutul anului. În timp ce nflația se apropie de 10% iar impozitele pe proprietăți s-au dublat, salariile au crescut, în medie, cu doar 4%.

O platformă de recrutări online a înregistrat o triplare a traficului, cu peste 100 de anunțuri zilnice pentru treburi casnice, îngrijire vârstnici sau cumpărături, după cum declară fondatorul acesteia, Gili Boruz.

Astfel că un șofer de ride-sharing poate să cîștige 2.000 de lei pentru 10 zile de muncă part-time, mărindu-și astfel veniturile cu 30-40%.

ANOFM a oferit anul acesta 30.000 de locuri, cele mai multe fiind pentru curieri și muncitori în construcții, în timp ce angajatori din industria ospitaliății caută personal ocazional.

Cele mai dorite locuri de muncă part-time

Tinerii sub 25 de ani vânează joburi fără experiență și calificare caută joburi pentru bani de buzunar, iar pensionarii preferă activități flexibile aproape de casă.

Părinți singuri spun că au nevoie de un al doilea job pentru a supraviețui nevoilor zilnice și taxelor majorate, riscând să se epuizeze și reducând drastic timpul acordat copiilor.

Avertismentul specialiștilor

Deși un al doilea loc de muncă pare o soluție salvatoare pentru români, tot mai împovărați de birurile impuse de autorități, specaliștii trag un semnal de alarmă.

Programul de muncă supraîncărcat duce rapid la epuizare, afectând grav sănătatea oamenilor.

Circa 20% dintre români au deja un al doilea job însă prețul plătit este extrem de mare, notează observatornews.ro.