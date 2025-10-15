Jurnalul.ro › Bani şi Afaceri › Piata muncii › Informații importante despre pensie. Cum verifici online vechimea în muncă și contribuțiile sociale Informații importante despre pensie. Cum verifici online vechimea în muncă și contribuțiile sociale

Informații importante despre pensie. Cum verifici online vechimea în muncă și contribuțiile sociale

Vechimea în muncă se poate verifica cu ajutorul CNP-ului și este importantă pentru a te asigura că toate perioadele lucrate sunt corect înregistrate în acte. Orice diferență sau omisiune poate fi corectată la timp, evitând problemele la calculul pensiei viitoare.