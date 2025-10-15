Informații importante despre pensie. Cum verifici online vechimea în muncă și contribuțiile sociale

x close
de Redacția Jurnalul    |    15 Oct 2025   •   14:15
Vechimea în muncă se poate verifica cu ajutorul CNP-ului și este importantă pentru a te asigura că toate perioadele lucrate sunt corect înregistrate în acte. Orice diferență sau omisiune poate fi corectată la timp, evitând problemele la calculul pensiei viitoare.

Orice salariat din România poate verifica vechimea acumulată pentru pensia de stat accesând un cont online pe site-ul Casei Naționale de Pensii Publice. Informațiile sunt actualizate direct din evidențele oficiale și pot fi consultate lunar sau anual, potrivit stiripesurse.ro.

Pașii pentru crearea contului CNPP

  1. Accesează site-ul www.cnpp.ro și completează formularul pentru creearea contului.

  2. Tipărește formularul și prezintă-l, împreună cu actul de identitate (original și copie), la orice casă locală de pensii.

  3. Vei primi un e-mail pentru setarea parolei și accesarea contului personal CNPP.

Verificarea vechimii în muncă 

  • Autentifică-te pe site prin butonul „Autentificare” din colțul dreapta sus, folosind e-mailul și parola.

  • În meniul din stânga selectează „Datele mele din sistemul public de pensii”.

  • Alege tipul de raport: detaliat lunar, cu date despre zile lucrate, venituri, angajatori, punctaj și vechime totală, sau sumar anual.

  • Pentru perioadele anterioare lunii aprilie 2001, consultă secțiunea „Informații din carnetul de muncă” deoarece evidența era pe suport fizic.

  • Solicită generarea raportului iar după notificarea prin e-mail, descarcă documentul în format PDF din contul CNPP.

Acest serviciu digital oferă o transparență importantă pentru angajați, facilitând monitorizarea contribuțiilor sociale și asigurând corectitudinea datelor.

