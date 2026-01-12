x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Tech Gadget Alertă pe Instagram! Scurgere masivă de informații. 17,5 milioane de utilizatori sunt în pericol

Alertă pe Instagram! Scurgere masivă de informații. 17,5 milioane de utilizatori sunt în pericol

de Redacția Jurnalul    |    12 Ian 2026   •   15:45
Alertă pe Instagram! Scurgere masivă de informații. 17,5 milioane de utilizatori sunt în pericol
Sursa foto: Hepta/Meta este criticată pentru ascunderea scurgerii masive de date ale utilizatorilor Instagram.

Datele a 17,5 milioane de utilizatori Instagram au fost furate în 2024 și vândute apoi pe dark web. Compania Meta este acuzată că a mușamalizat scurgerea de informații.

Experții  de la Malwarebytes au detectat inițial breșa de securitate, confirmată ulterior prin listele în format JSON și TXT care circulă pe dark web sub titlul „INSTAGRAM.COM 17M GLOBAL USERS — 2024 API LEAK”.

Hackerii au obținut nume de utilizatori, email-uri verificate, numere de telefon, ID-uri, locații și țări.

Compania Meta este criticată pentru că ar fi ascuns incidentul din 2024.

Sfaturile specialiștilor

Utilizatorii au primit email-uri nesolicitate de resetare a parolei, deși acestea nu par compromise.

Specialiștii avertizează că email-urile și telefoanele sunt suficiente pentru atacuri ulterioare, precum phishing sau tentative de preluare a conturilor.

Instagram recomandă activarea autentificării cu doi factori 

Utilizatorii sunt sfătuiți să verifice setările de securitate imediat și să evite link-urile suspecte pentru a preveni escaladarea atacurilor, potrivit spynews.ro.

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: instagram
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri