Alertă pe Instagram! Scurgere masivă de informații. 17,5 milioane de utilizatori sunt în pericol

Experții de la Malwarebytes au detectat inițial breșa de securitate, confirmată ulterior prin listele în format JSON și TXT care circulă pe dark web sub titlul „INSTAGRAM.COM 17M GLOBAL USERS — 2024 API LEAK”.

Hackerii au obținut nume de utilizatori, email-uri verificate, numere de telefon, ID-uri, locații și țări.

Compania Meta este criticată pentru că ar fi ascuns incidentul din 2024.

Sfaturile specialiștilor

Utilizatorii au primit email-uri nesolicitate de resetare a parolei, deși acestea nu par compromise.

Specialiștii avertizează că email-urile și telefoanele sunt suficiente pentru atacuri ulterioare, precum phishing sau tentative de preluare a conturilor.

Instagram recomandă activarea autentificării cu doi factori

Utilizatorii sunt sfătuiți să verifice setările de securitate imediat și să evite link-urile suspecte pentru a preveni escaladarea atacurilor, potrivit spynews.ro.