Veste ALARMANTĂ pentru români. Data până la care se mai poate cumpăra vechimea în muncă

Vechimea minimă necesară pentru pensie este de 15 ani de muncă și de 35 de ani pentru limita de vârstă. Însă legea s-ar putea modifica iar stagiul minim de cotizare ar putea fi coborât de la 15 ani la 10 ani.

Astfel, cei care nu au vechimea în muncă necesară în acest moment mai pot cumpăra vechime doar până în vara acestui an, adică cei care nu au până la 15 ani vechime, cât prevede legea în prezent.

Românii care vor să-şi cumpere vechime în muncă mai pot face asta doar până în luna august 2023, potrivit OUG 163/2020.

Pensia minimă s-ar ridica la circa 40% din salariul miim brut și va crește cu 1% pentru fiecare an de cotizare până la 15 ani, astfel încât să ajungă pentru 11 ani la 41% din salariul minim brut, pentru 12 ani la 42% din salariul minim brut.

"Principiul trebuie să fie ca cel cu pensia mai mică să ajungă pe cel care are pensia mai mare, dar la contribuţii similare. Procesul de recalculare este în derulare.Principiul trebuie să fie rezolvarea inechităţilor din sistem. 2023 poate fi un an în care putem începe să rezolvăm inechităţile din sistem", spune Marius Budăi, ministrul Muncii.

Cei interesați pot plăti contribuții la pensie pentru o perioadă între 6 luni și 6 ani.

"Persoanele care nu au calitatea de pensionari pot efectua plata contribuţiei de asigurări sociale pentru perioade de cel mult 6 ani anteriori lunii încheierii contractului de asigurare, în care persoana nu a realizat stagiu de cotizare sau stagiu asimilat stagiului de cotizare în sistemul public de pensii sau într-un sistem de asigurări sociale neintegrat acestuia, în ţară, în statele membre ale Uniunii Europene sau în alte state cu care România aplică instrumente juridice internaţionale în domeniul securităţii sociale. Perioadele de timp pentru care se poate încheia contractul de asigurare socială şi efectua plata contribuţiei de asigurări sociale sunt cele cuprinse între data împlinirii vârstei de 18 ani şi data împlinirii vârstei standard de pensionare", se arată în actul normativ.

Cum se cumpără vechimea în muncă

Casa de Pensii a Municipiului București transmite că pentru înregistrarea unui contract de asigurare socială, persoana interesată trebuie să se prezinte personal ori prin mandatar cu procură specială, la sediul instituției.

Documentele necesare sunt: CI, original și copie, dosar din carton cu șină, forumlar deschidere contract în 2 ex, declarație protecție date, declarație pe propria răspundere.

Cetățenii străini cu domiciliul în altă țară trebuie să prezinte pașaportul ori un document emis de statul unde are cetățenia pentru a face dovada identității.

Deputata USR, Oana Ţoiu, a depus un proiect de lege pentru prelungirea până în 2026 a termenului.

"Sunt mulţi vârstnici care, sub şocurile facturilor la energie şi ale inflaţiei, nu au avut de unde să plătească contribuţiile pentru anii lipsă şi prelungirea termenului le va permite să obţină statutul de pensionar şi, implicit, pe cel de asigurat medical, esenţiale la bătrâneţe. De asemenea, propunem introducerea posibilităţii unor tranşe inegale pentru cei care poate mai au jumătate de an sau un an până la vârsta de pensionare şi au nevoie în scurt timp să cumpere vechimea lipsă", a spus aceasta.

Cât costă cumpărarea vechimii

Contribuția la pensie este raportată la salariul minim pe economie, care a crescut la 3.000 de lei brut. Aceasta reprezintă 25% din sumă, respectiv 750 de lei/liună ori 12 luni, înseamnă 9.000 de lei pentru un an de vechime în muncă. Sumele pot fi plătite și eșalonat după încheierea contractului.