Doar 3 din 10 firme mai angajează în 2026. Ce meserii sunt la mare căutare, fără facultate

Deși multe companii ar avea nevoie să își consolideze echipele, tot mai puține sunt dispuse să facă noi angajări. Contextul economic incert și presiunea costurilor determină angajatorii să adopte o strategie de prudență.

Potrivit datelor recente, doar trei din zece firme intenționează să recruteze în perioada următoare. Chiar și în aceste condiții, angajatorii reclamă dificultăți majore în identificarea candidaților potriviți, scrie observatornews.ro

Angajatorii caută, dar nu oferă salarii competitive

Unul dintre motivele blocajului din piață este nivelul salarial. Aproximativ 25% dintre companii recunosc că oferă remunerații sub media pieței. Această situație generează un dezechilibru care afectează atât procesul de recrutare, cât și retenția angajaților.

Pe de o parte, firmele spun că nu găsesc personal calificat. Pe de altă parte, candidații refuză oferte considerate necompetitive.

Pentru a compensa lipsa forței de muncă, unele companii investesc tot mai mult în tehnologie:

38% dintre angajatori extind utilizarea inteligenței artificiale;

automatizarea devine o soluție pentru reducerea costurilor;

digitalizarea proceselor înlocuiește parțial nevoia de personal.

Peste 33.000 de locuri de muncă disponibile la nivel național

La nivel național sunt disponibile peste 33.000 de locuri de muncă. Însă distribuția lor arată o realitate clară:

doar aproximativ 2.300 de posturi sunt destinate persoanelor cu studii superioare;

cele mai multe oferte pentru absolvenți se găsesc în marile orașe;

majoritatea locurilor de muncă nu necesită studii universitare.

Cele mai căutate meserii fără studii superioare în 2026

În actualul context economic, cele mai solicitate domenii sunt cele practice, unde cererea rămâne constantă:

curier

lucrător în construcții

conducător auto

operator producție

muncitor necalificat

De asemenea, competențele tehnice sunt din ce în ce mai apreciate, însă oferta de candidați cu astfel de abilități rămâne limitată.

Tinerii, cei mai afectați de încetinirea pieței muncii

Categoria cea mai vulnerabilă este reprezentată de tinerii între 15 și 24 de ani. Aproape 27% dintre aceștia sunt șomeri, ceea ce arată dificultăți serioase de integrare profesională.

Lipsa experienței, dar și nealinierea dintre cerințele angajatorilor și competențele dobândite în sistemul educațional contribuie la această situație.

Anul 2026 aduce o piață a muncii mai precaută și mai competitivă. Deși există mii de locuri de muncă disponibile, acestea sunt concentrate în domenii care nu necesită studii superioare, iar salariile rămân un punct sensibil.

Pentru candidați, adaptarea competențelor la cerințele reale ale pieței și orientarea către domenii tehnice sau practice pot face diferența într-un an marcat de prudență și transformare.