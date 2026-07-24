Generația Z schimbă piața muncii: De ce refuză tinerii promovările?

Tendința începe să ridice semne de întrebare în rândul companiilor, care întâmpină dificultăți în pregătirea unei noi generații de manageri.

Tinerii nu vor să fie șefi

Tomasz Szklarski, CEO al companiei Enpulse și specialist în implicarea angajaților, spune că doar aproximativ 6% dintre reprezentanții Generației Z aspiră la poziții de management superior.

„Pentru organizații este o problemă foarte mare”, afirmă expertul pentru Euronews.

În opinia sa, tinerii analizează cu atenție avantajele și dezavantajele unei funcții de conducere și ajung adesea la concluzia că responsabilitățile suplimentare nu justifică sacrificiile personale.

Managerii au tot mai multe responsabilități

Una dintre explicațiile pentru această schimbare de perspectivă este creșterea presiunii asupra managerilor.

În ultimii ani, numărul angajaților coordonați de un singur manager a crescut semnificativ, echipele ajungând, în medie, de la 6 la 12 membri.

Astfel, managerii trebuie să răspundă atât în fața conducerii companiei pentru atingerea obiectivelor de business, cât și în fața angajaților, pe care sunt așteptați să îi motiveze, să îi sprijine și să le gestioneze dezvoltarea profesională.

„Generația Z vede foarte clar povara care vine odată cu managementul. Un manager este responsabil atât față de superiorii săi, cât și pentru echipe din ce în ce mai mari”, explică Szklarski.

Criză de manageri

Scăderea interesului pentru rolurile de conducere nu este o problemă izolată, ci o tendință observată la nivel internațional.

Specialiștii avertizează că fenomenul ar putea afecta în mod special Europa, unde îmbătrânirea populației și reducerea forței de muncă creează deja dificultăți pentru angajatori.

Potrivit expertului, lipsa unei noi generații de manageri poate pune în pericol eficiența organizațională și capacitatea companiilor de a-și coordona activitatea pe termen lung.

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Poate inteligența artificială să înlocuiască managerii?

Deși inteligența artificială automatizează tot mai multe procese în mediul de afaceri, specialiștii sunt de părere că aceasta nu poate suplini complet rolul unui manager.

Conducerea unei echipe presupune competențe precum empatia, comunicarea, construirea relațiilor, motivarea angajaților și luarea unor decizii care țin cont de factorul uman.

În acest context, companiile sunt nevoite să găsească noi modalități de a face rolurile de conducere mai atractive pentru tinerii profesioniști și să adapteze cultura organizațională la așteptările noilor generații.