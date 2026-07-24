„Legea Banilor” – noua serie de reportaje Observator. Traseul banilor și mecanismele prin care românii ajung să plătească întotdeauna nota de plată. Din această seară, la Observator 19

„Legea Banilor”, noua serie de reportaje Observator, realizată de jurnalista Mădălina Chițu, arată cine câștigă, cine pierde și cine plătește prețul fiecărei decizii.

De la credite și taxe, până la contracte, executări, clauze, practici financiare greu de înțeles și cheltuieli exagerate ale statului, „Legea Banilor” urmărește poveștile din spatele cifrelor și impactul lor asupra fiecărei familii.

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Seria debutează cu o radiografie a fenomenului creditelor acordate de instituțiile financiare nebancare (IFN). În doar primele trei luni ale anului, românii au împrumutat de la IFN-uri aproape 15 miliarde de lei. Pentru mulți dintre debitori, însă, un credit aparent salvator se poate transforma într-o spirală a datoriilor care le amenință casa, mașina, salariul și stabilitatea financiară. Totul în contextul unei legislații care eșuează în a-i proteja pe români.

„«Legea Banilor» înseamnă să luăm la bani mărunți tot ceea ce ne afectează buzunarul: de la credite și taxe, până la contracte și cheltuirea banului public. Cu documente, date și mai ales povești reale. Vom arăta cum deciziile luate de aleși ajung să fie plătite de milioane de români.” - Mădălina Chițu, jurnalist Observator

Cu 19 ani de experiență în jurnalism pe domeniul economic, Mădălina Chițu a realizat numeroase reportaje și investigații care au vizat sistemul bancar, creditele, inflația, piața energiei și protecția consumatorilor, punând în prim-plan impactul real al banilor asupra românilor.

Prin „Legea Banilor”, Observator își propune să explice mecanisme economice complexe într-un limbaj accesibil, să documenteze practicile care afectează direct bugetul românilor și să contribuie la o dezbatere publică despre reguli, responsabilitate și protecția consumatorilor. Pentru că atunci când banii ajung să facă legea, rolul jurnalismului este să arate cine profită, cine pierde și ce trebuie schimbat.

„Legea banilor” se vede în direct la Observator 19, Antena 1 și pe antenaplay.ro. Episoadele seriei vor putea fi văzute și pe observatornews.ro, Youtube Observator, Facebook Observator și Tik Tok Observator. Pentru cele mai noi știri, nu uitați să vă abonați la canalul de WhatsApp al Observator sau să descărcați Aplicația Observator News din Google Play sau din App Store.

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