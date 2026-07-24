Cine a distrus drona care a survolat România? Explicațiile MApN

De asemenea, reprezentanții MApN au confirmat că aviația italiană a tras în direcția dronei.

„Decizia de angajare comportă mai multe acțiuni, printre care este absolut necesară identificarea vizuală a țintei la momentul oportun, după care încadrarea acestea cu radarul de bord și angajarea doar în zonele în care nu există niciun pericol pentru populație și obiectivele de teritoriu. Pentru noi sunt mai importante siguranța populației și siguranța elementelor de infrastructură decât momentul în care dobărâm o țintă”, a declarat Generalul de brigadă, Gheorghe Maxim, locțiitor al Comandamentului Forțelor Întrunite din cadrul MApN.

Șeful Statului Major General al Armatei, Gheorghiță Vlad, a precizat că „nu au fost deplinite condițiile tehnice și legale pentru combaterea acestei amenințări în spațiul aerian a României”.

De asemenea, Armata Română a fost în legătură permanentă cu Centrul de Operații Aeriene Combinat NATO de la Torehon.

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Cum a fost distrusă drona?

Întrebat dacă avioanele italiene, Eurofighter Typhoon s-au angajat în doborârea țintei, Generalul Gheorghe Maxim a precizat:

„Da, confirm avioanele, aeronavele italiene au angajat ținta, au tras și probabil nu putem să estimăm din ce motiv racheta lansată de către Eurofighter-le italiene nu a lovit ținta”, a precizat reprezentantul MApN.

Potrivit MApN, cele două avioane Eurofighter Typhoon ale Forţelor Aeriene Italiene s-au angajat în doborârea țintei au tras deasupra județului Brăila, la vest de Dunăre, cu câteva minute înainte ca avioanele F-16 să se fi angajat în doborârea țintei.

„Italienii au angajat ținta atunci în momentul în care s-au îndeplinit condițiile tehnice pentru angajarea acestea, astfel încât pagubele colaterale să fie minime sau nule”, a declarat Gheorghe Maxim.

Drona ce a intrat, vineri, în spațiul aerian al României a fost detectată în apropiere de Sulina, a zburat spre Brăila, apoi a coborât în direcția Fetești, înainte de a schimba din nou direcția și de a înainta spre județul Buzău.

În județul Buzău, drona a fost doborâtă în jurul orei 11:00, în apropierea localității Padina. Aparatul a fost detectat de radare ora 09.39, la aproximativ 20 de kilometri est de Sulina.

Situația de securitate a României rămâne critică

Șeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiță Vlad, și generalul Gheorghe Maxim au transmis, vineri, că incidentul în care o dronă a fost doborâtă pe teritoriul României nu schimbă evaluarea privind riscurile de securitate cu care se confruntă țara.

Oficialii au subliniat că provocările vor continua și că România trebuie să fie pregătită să le gestioneze folosind toate resursele de care dispune. În cadrul declarațiilor susținute vineri, reprezentanții Ministerului Apărării Naționale au precizat că au discutat în cursul zilei cu ministrul Apărării.

MaPN: Provocările de securitate vor continua

Mesajul central transmis de oficialii Apărării a vizat însă contextul de securitate din regiune, în condițiile în care războiul din Ucraina continuă să genereze incidente în apropierea frontierelor României.

Potrivit declarațiilor făcute vineri, autoritățile nu consideră că situația se va relaxa în perioada următoare. Dimpotrivă, evaluarea este că România va continua să se confrunte cu un mediu de securitate dificil, care necesită atenție și capacitate permanentă de reacție.

Gheorghiță Vlad a evitat să transmită un mesaj excesiv de optimist, afirmând că nu dorește să creeze impresia că amenințările au dispărut sau că pot fi tratate cu superficialitate. „Situația de securitate a României va fi în continuare una destul de critică. Nu vreau să dau vești bune că vine NATO să ne apere sau că situația de securitate este excepțională”, a declarat acesta.

Accent pe resursele proprii și pe capacitatea statului

În același context, oficialul a subliniat că România trebuie să gestioneze provocările folosind resursele și capabilitățile de care dispune în prezent. Acesta a enumerat personalul, nivelul de pregătire, dotările și capacitățile existente ca elemente esențiale pentru răspunsul la astfel de situații.

Totodată, reprezentantul Ministerului Apărării a atras atenția că apărarea națională nu depinde exclusiv de structurile militare. În opinia sa, gestionarea riscurilor de securitate presupune implicarea tuturor instrumentelor de putere ale statului român, într-un efort coordonat care depășește atribuțiile Armatei.

„Cu oamenii pe care îi avem, cu nivelul de pregătire, cu dotarea pe care o avem și cu toate capacitățile. Pentru că dacă vorbim de siguranță și apărare națională, nu vorbim numai despre instrumentul militar. Vorbim de toate celelalte instrumente de putere ale statului român”, a spus acesta.

Declarațiile vin după incidentul în care o dronă a fost doborâtă pe teritoriul României, eveniment care a readus în atenție riscurile generate de conflictul din Ucraina și provocările cu care se confruntă autoritățile române în proximitatea graniței estice a NATO.

Ce spune Gheorghiță Vlad depres piloții români care au doborât drona

Șeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiță Vlad, a lăudat vineri profesionalismul echipajului român care a participat la interceptarea și doborârea dronei care a pătruns în spațiul aerian al României, afirmând că cei doi piloți sunt foarte tineri și reprezintă un exemplu.

Întrebat, în cadrul unei conferințe de presă, dacă drona interceptată de pilotul român a fost găsită și ce se întâmplă în zona Padina, generalul a precizat că operațiunile de căutare sunt încă în desfășurare.

„Sunt două dispozitive de căutare în teren. Până la începerea acestei conferințe am cunoștință despre rămășițe din racheta DF-16, parțial despre cea întrebuințată de colegii italieni. Încă nu am niciun detaliu despre locul în care s-au prăbușit rămășițele dronei combătute”, a declarat Gheorghiță Vlad.

Acesta a explicat că, după identificarea resturilor dronei, acestea vor fi preluate de autoritățile competente.

„Se va da procurorului de serviciu, care va ancheta toată situația în sine, în conformitate cu legile statului român”, a spus șeful Statului Major al Apărării.

Întrebat despre cei doi piloți români care au decolat de la pentru misiunea de interceptare, generalul Gheorghiță Vlad i-a elogiat.

„Sunt minunați! Mi-aș dori să am în toată flota aeriană oameni ca ei”, a afirmat acesta.

Generalul a dezvăluit că pilotul care a angajat drona are gradul de căpitan, iar cel care l-a asistat este locotenent, ambii având mai puțin de 28 de ani.

„Doi oameni tineri care și-au făcut datoria și care au dovedit încă o dată că școala de pilotaj și aviația română sunt la nivel superior”, a declarat Gheorghiță Vlad.

Șeful Statului Major al Apărării a subliniat și performanța României în cadrul Alianței Nord-Atlantice, amintind că de la începutul războiului din Ucraina au existat patru situații similare în NATO.

„Aduceți-vă aminte că în NATO au fost patru situații de acest gen de la începutul războiului, dintre care două au fost rezolvate cu piloți români”, a spus generalul.

La rândul său, un reprezentant militar prezent la conferință a completat că și echipa de control de la sol care a coordonat interceptarea a fost formată din cadre tinere.

„Ground Control Interceptor-ul: sublocotenent și locotenent. Cei care au dirijat interceptarea”, a precizat acesta.

Declarațiile au fost făcute în contextul conferinței organizate după premiera în care o dronă a fost doborâtă în spațiul aerian al României, în urma unei misiuni de interceptare desfășurate de Forțele Aeriene Române.