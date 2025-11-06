Impactul concedierilor la stat: Economii nesemnificative la buget și scăderea dramatică a consumului

Reforma care vizează administraţia locală trebuia inclusă, iniţial, în pachetul al doilea de măsuri dar a fost amânată deoarece liderii celor patru partide din coaliție nu s-au pus de acord. După o nouă rundă de discuţii s-a ajuns la un consens.

13.000 de bugetari concediați

Potrivit surselor Observator, Guvernul vrea să reducă între 13.000 şi 25.000 de posturi din administraţia locală, ceea ce înseamnă în jur de 30% din numărul total de posturi din primării şi consilii judeţene. Pe de altă parte, în administraţia centrală se doreşte reducerea cheltuielilor legate de personal cu 10%.

Critic dure la măsurile de reformă

Însă unii sunt sceptici cu privre la efectele reale ale acestor măsuri de austeritate.

"Aceste tăieri nu rezolvă absolut nimic; mai puţin un moft: ceva să tăiem. Au început cu tăierile la alocaţii, au început cu tăierile de burse. Tăiem, tăiem, tăiem. Fără să ne gândim că distrugem un anumit sistem", afirmă Emil Drăghici, preşedintele Asociaţiei Comunelor din România.

Şi unii analişti sunt de părere că reducerea a 13.000 de posturi din primării şi consilii judeţene nu va aduce o mare economie la bugetul de stat.

"Avem 13.000 de persoane din sectorul public. Ele, potrivit datelor din INS, din iunie 2025, au un salariu mediu net. 7.215 lei net pe lună, de bugetar. Am ajunge la un cost lunar care s-ar economisi de 94 de milioane de lei pe lună. Într-un an ar ieşi aproximativ un miliard de lei economie bugetară. A o suta parte din deficitul bugetar pe primele 9 luni ale anului"", explică Radu Soviani, analist economic.

Din anul 2028 se va reduce numărul de parlamentari cu 10%.

"Vom susţine reducerea numărului de parlamentari 00,11 şi vom susţine reforma din administraţia publică locală şi cea centrală", a declarat Ilie Bolojan la Antena 3 CNN.

Totodatăt, problemele persistă în coalția de guvernare. Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD, nu recunoaște acordul.

"Asta înseamnă reduceri de cheltuieli, asta nu e reformă. Reforma administraţiei locale înseamnă să vorbeşti de comasări de localităţi, să vorbeşti de digitalizare, asta este reformă", declară Sorin Grindeanu.

Nu se știe nici modul în care vor fi făcute dsponibilizările.

"Evaluarea de personal care să ducă şi la disponibilizare se va face "pe ochi frumoşi", ăia care-s mai aproape de sufletul primarului sau primăriţei vor rămâne. Restul vor pleca. În niciun caz nu vor fi făcute analize obiective", spune Dumitru Costin, preşedintele BNS.

Între timp primari au analizat situația.

"După o analiză pe care am făcut-o la nivelul primăriei oraşului Techirghiol, unde avem 80 de posturi în organigramă, avem efectiv ocupate 54. Suntem în situaţia în care să nu dăm afară angajaţi din primărie", a declarat Iulian Soceanu - primarul orasului Techirghiol.

Reforma scade consumul

Vor exista reacţii în lanţ care vor afecta economia.

"Nu se mai duc în consum, deci pun presiune pe scădere economică; oamenii aceştia nu vor mai consuma. De asemenea, 13.000 de bugetari nu vor fi eliminaţi de pe piaţă, lor trebuie să le plăteşti ajutor de şomaj. În realitate economia bugetară probabil va fi la 500 de milioane de lei, adică undeva de 200 de ori mai mică decât deficitul bugetar. Nu ar rezolva nimic", precizează Radu Soviani, analist economic.

Guvernul Bolojan este acuzat că aceste măsuri vor scădea semnificaiv consumul.

"Toate aceste măsuri vin împotriva ideii de reformă. Toate acestea înseamnă limitare de consum, ori România are a doua cea mai mare pondere a consumului din Uniunea Europeană în formarea produsului intern brut a economiei, după Italia. La noi 67% din economie este consumul", afirmă Radu Soviani, analist economic.

Excepții de la disponibilizări

Angajaţii din Armată, Interne şi Sănătate vor fi exceptaţi de la tăierile de posturi. Ministrul Dezvoltării ar urma să vină în coaliţie, săptămâna viitoare, cu proiectul de lege, notează observatornws.ro.