Marius Budăi cere majorarea plafonului pentru pensionarii care plătesc CASS

Marius Budăi susține joi, într-o postare pe Facebook, că în calitate de parlamentar va face ce crede că este bine pentru cei care l-au votat și speră să aibă susținere politică în acest sens.

El propune scutirea de CASS pentru mamele însărcinate care își cresc copiii și sunt în perioada în care beneficiază de indemnizație de creștere a copilului: „Sarcina nu este un lux. Sănătatea mamei și a copilului trebuie să fie o prioritate, nu o povară financiară”.

De asemenea, el cere ridicarea plafonului pentru pensionarii care plătesc CASS de la 3.000 la 4.000 de lei sau chiar eliminarea totală a contribuției.

„Mulți seniori trăiesc cu venituri modeste, dar ajung să plătească taxe nedrepte doar pentru că au pensii puțin peste un prag nerealist”, adaugă social-democratul.