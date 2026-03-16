Minivacanță de Paște 2026: De câte zile libere vor beneficia angajații?

Conform legislației în vigoare, mai multe zile sunt declarate nelucrătoare, oferind salariaților ocazia de a petrece mai mult timp alături de familie.

Minivacanța de Paște 2026

Paștele ortodox va fi sărbătorit pe 12 aprilie 2026. Potrivit Codului Muncii, Vinerea Mare, prima zi de Paște și a doua zi de Paște sunt zile libere legale.

Astfel, angajații vor avea liber vineri, 10 aprilie (Vinerea Mare), duminică, 12 aprilie (prima zi de Paște) și luni, 13 aprilie (a doua zi de Paște). la acestea se vor adăuga cele două zile de weekeend, astfel că angajații vor beneficia de o minivacanță de patru zile, între 10 și 13 aprilie.

Excepții în anumite domenii de activitate

În sectoarele esențiale, precum sănătatea, ordinea publică, transporturile sau alimentația publică, activitatea nu poate fi întreruptă. În aceste cazuri, angajații care lucrează în zilele declarate libere beneficiază, conform legii, fie de timp liber compensatoriu, fie de sporuri salariale.

Legislația mai prevede că salariații care aparțin altor culte religioase recunoscute beneficiază de zile libere în Vinerea Mare și Paște, în funcție de data la care aceste sărbători sunt celebrate de cultul respectiv.

Paștele catolic va fi sărbătorit pe 5 aprilie 2026, cu o săptămână înaintea Paștelui ortodox.

Vacanța de primăvară pentru elevi

Și elevii vor avea parte de o pauză în aceeași perioadă. Vacanța de primăvară începe pe 4 aprilie și durează până pe 14 aprilie. Cursurile vor fi reluate miercuri, 15 aprilie, când începe ultimul modul de învățare al anului școlar, care se va încheia pe 19 iunie, potrivit a1.ro.

Minivacanțe în 2026

Calendarul zilelor libere din 2026 aduce și alte ocazii pentru weekenduri prelungite.