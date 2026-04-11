Pași simpli pentru a obține adeverința de vechime în muncă

Acest document oficial atestă experiența profesională și perioadele de activitate ale angajaților, și este esențial în mai multe situații din viața profesională și personală.

Ce este adeverința de vechime în muncă

Adeverința de vechime în muncă include informații, precum perioada lucrată, funcția ocupată, durata activității și stagiul de cotizare.

Este un instrument oficial care reflectă experiența profesională acumulată de-a lungul carierei.

Când este necesară

Angajarea la un nou loc de muncă pentru a demonstra experiența profesională.

Pensionare pentru a dovedi stagiile de cotizare.

Solicitarea unui credit bancar pentru a certifica stabilitatea financiară.

Situații administrative pentru obținerea documentelor de identitate sau a ajutoarelor sociale.

Cum se obține

Adeverința poate fi solicitată de la actualul sau fostul angajator prin depunerea unei cereri scrise. Angajatorul are obligația de a o elibera în câteva zile.

În cazurile în care firma s-a desființat, adeverința se poate obține de la arhivatorul autorizat care a preluat documentele sau de la Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM) din județul respectiv, potrivit observatornews.ro.

Prin urmare, adeverința de vechime în muncă rămâne un document important pentru orice angajat, necesar atât în carieră, cât și în relațiile cu instituțiile publice sau financiare.