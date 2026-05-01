Explozie de autorizații de construire în luna martie

În martie 2026 au fost eliberare 3.112 autorizaţii de construire pentru clădiri rezidențiale, numărul din această lună înregistrând o creștere cu un procent de 30,4% față de luna februarie 2026. Autorizațiile au fost eliberate pentru o suprafață utilă totală de 713450 mp.

Din totalul autorizațiilor de construire pentru clădiri rezidenţiale, 71,7% sunt pentru zona rurală.

În luna martie 2026 numărul de autorizații eliberate de primăriii pentru clădiri rezidențiale a crescut, fiind acordate 726 de autorizații în plus.

Potrivit INS, creșterea eliberării autorizațiilor de construire pentru clădiri s-a văzut cel mai mult în regiunile din Nord-Vestul țării, în județele Bihor, Bistrița-Năsăud, Cluj, Maramureș, Satu-Mare și Sălaj – fiind eliberate 175 de autorizații în plus.

În județele Brăila, Buzău, Constanța, Galați, Tulcea și Vrancea au fost eliberate 141 de autorizații în plus, în județele Argeș, Călărași, Dâmbovița, Giurgiu, Ialomița, Prahova și Teleorman au fost eliberate peste 137 de autorizații, în timp ce în București - Ilfov au fost eliberate 109 autorizații în plus.

În Sud-Vestul Olteniei, județele Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt și Vâlcea au fost eliberate doar 67 de autorizații de construire în plus, iar în centrul țării fost eliberate doar 3.

O scădere a numărului de autorizații eliberate pentru clădirile rezidențiale s-a înregistrat în județele Arad, Caraș-Severin, Hunedoara și Timiș, fiind eliberate cu 32 de autorizații mai puțin față de aceeași perioadă a anului trecut.

În ceea ce privește clădirile nerezidențiale, în luna martie a acestui an au fost eliberate 531 autorizaţii de construire, în crește cu un procent de 8.8% față de luna februarie a acestui an. Acestea au fost acordate pentru o suprafață totală de 605237 mp.

Comparativ cu luna februarie, au fost acordate autorizații pentru suprafețe utile mai mari a clădirilor nerezidențiale, acestea ajungând să aibă cu 326703 mp în plus.

În ceea ce privește zonele țării, suprafețele utile la clădirile nerezidențiale au crescut cel mai mult în regiunea Nord-Vest a țării, compusă din județele Bihor, Bistrița-Năsăud, Cluj, Maramureș, Satu-Mare și Sălaj, unde suprafața utilă pentru care s-au acordat autorizații pentru clădiri nerezidențiale a crescut cu 31.3305 mp în plus.

Creșteri ale suprafeței utile pentru clădirile nerezidențiale au mai fost înregistrate și în Municipiul București și județul Ilfov, unde suprafața a crescut cu 34.945 în plus. De asemenea, suprafața autorizată a crescut și în județele Arad, Caraș-Severin, Hunedoara și Timiș, din regiunea Vest, unde au fost înregistrate autorizații pentru clădiri nerezidențiale cu o suprafață de 22.919 mp în plus.

Creșteri au fost și în Centrul țării, în județele Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș și Sibiu, acolo unde suprafața autorizată a clădirilor nerezidențiale a crescut cu peste 16.928 de mp, potrivit INS.

La polul opus, scăderi ale suprafeței pentru care au fost eliberate autorizații de construire se înregistrează în regiunea de Sud-Vest a Olteniei, județele Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt și Vâlcea, unde au fost autorizate clădiri nerezidențiale a căror suprafață au scăzut cu 23.286 mp.

În regiunea de Nord-Est a țării, județele Bacău, Botoșani, Iași, Neamț, Suceava și Vaslui, suprafața autorizată a cădirilor nerezidențiale a scăzut cu 23.123mp. Scăderi ale suprafeței de construire au fost înregistrate și în județele Argeș, Călărași, Dâmbovița, Giurgiu, Ialomița, Prahova și Teleorman, unde suprafețele aprobate pentru clădiri nerezidențiale au scăzut cu 11.362 de mp.

De asemenea, suprafețele autorizate pentru construcția clădirilor nerezidențiale au scăzut și în județele Brăila, Buzău, Constanța, Galați, Tulcea și Vrancea, fiind autorizată construirea unor clădiri cu 3.623 mp. mai puțin.

(sursa: Mediafax)