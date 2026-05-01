NATO nu este pregătită pentru un război cu Rusia. Care sunt marile vulnerabilități ale alianței

Potrivit unei analize realizate de Politico, tensiunile din Orientul Mijlociu au scos la suprafață mai multe vulnerabilități critice ale NATO, de la lipsa muniției și deficitul de capabilități navale, până la fracturi politice între aliați.

Experții în securitate avertizează că NATO nu este suficient pregătită pentru un conflict major cu Rusia, în condițiile în care Moscova și-a accelerat producția militară și și-a adaptat tacticile de război.

Una dintre cele mai importante concluzii ale experților consultați de Politico este că NATO se confruntă cu o problemă serioasă privind rezervele de muniție.

În timpul conflictului din Iran, Statele Unite au utilizat aproximativ jumătate din stocul de rachete Patriot destinate apărării aeriene. În paralel, oficialii francezi au avertizat că stocurile de rachete Aster și Mica s-au redus semnificativ încă din primele săptămâni ale războiului.

Companii din industria de apărare, precum Rheinmetall și MBDA, au raportat o creștere accentuată a cererii, ceea ce ridică riscul unor penurii de muniție.

Experții avertizează că Rusia produce lunar mii de drone de atac, ceea ce ar putea epuiza rapid capacitatea de apărare aeriană a NATO într-un conflict prelungit.

Conflictul din Orientul Mijlociu a demonstrat că dominația aeriană nu mai garantează victoria militară. Iranul a continuat să lanseze mii de drone și rachete chiar și în timpul campaniilor aeriene americane.

Potrivit specialiștilor, NATO trebuie să investească urgent în arme cu rază lungă de acțiune și în tehnologii capabile să lovească infrastructura militară a adversarului înainte ca atacurile să ajungă pe teritoriul aliat.

Discuțiile din cadrul Alianței vizează extinderea arsenalului de rachete de precizie și dezvoltarea unor noi sisteme de apărare adaptate conflictelor moderne.

Războiul din Iran a evidențiat și limitele forțelor navale ale NATO. Unele state membre se confruntă cu probleme de mentenanță, deficit de personal și lipsa navelor moderne pregătite pentru operațiuni complexe.

Regatul Unit, unul dintre principalii piloni militari europeni, a întâmpinat dificultăți în desfășurarea rapidă a unor nave militare în regiune. Situația a ridicat întrebări privind capacitatea NATO de a susține operațiuni maritime extinse.

Experții susțin că forțele navale vor fi esențiale într-un eventual conflict cu Rusia, mai ales pentru monitorizarea submarinelor și protejarea rutelor comerciale maritime.

Conflictul din Orientul Mijlociu a amplificat și tensiunile politice dintre Statele Unite și aliații europeni. Mai multe state europene au evitat implicarea militară directă, în timp ce administrația americană a criticat nivelul redus de sprijin.

Președintele american Donald Trump a criticat în repetate rânduri NATO, sugerând că unele state membre nu contribuie suficient la securitatea colectivă.

Analiștii avertizează că lipsa unei poziții comune poate afecta capacitatea Alianței de a reacționa rapid în cazul unei amenințări directe din partea Rusiei.

Un alt element evidențiat de conflict este rolul tot mai important al Ucrainei în arhitectura de securitate europeană. Kievul și-a dezvoltat rapid capacități avansate în domeniul dronelor și al apărării anti-aeriene.

NATO și-a extins colaborarea cu Ucraina prin programe de instruire și inițiative industriale, inclusiv proiecte de dezvoltare tehnologică și parteneriate în domeniul apărării.

(sursa: Mediafax)