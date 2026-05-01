La 44 de zile de la tragedia din Portul Midia, contractul pentru ranfluarea remorcherului ASTANA a fost semnat

Potrivit unui comunicat al companiei, remis vineri AGERPRES, decizia de desemnare a contractorului a avut la bază criterii precum experienţa, capabilităţile tehnice, resursele disponibile, precum şi respectarea standardelor de siguranţă şi protecţie a mediului.

Durata estimată pentru desfăşurarea operaţiunii este de aproximativ 35 de zile, o planificare preliminară a operaţiunilor fiind disponibilă după evaluarea actuală a situaţiei remorcherului.

"Aras Salvage face parte din ARAS Marine Turcia şi are o reputaţie solidă şi experienţă relevantă în astfel de intervenţii, derulând anterior proiecte similare în zona Mării Negre şi a Mării Mediterane", se arată în comunicat.

Asigurătorul remorcherului scufundat în luna martie a desemnat ARAS Salvage pentru realizarea operaţiunii de ranfluare a navei, companie derulând anterior operaţiuni similare în zona Mării Negre şi a Mării Mediterane, a anunţat pe 17 aprilie Midia Marine Terminal (MMT). Decizia a fost luată în urma unui proces amplu de evaluare a mai multor companii specializate din România şi din străinătate, realizat cu sprijinul unei companii de consultanţă tehnică, având la bază criterii precum experienţa în proiecte similare, capabilităţile tehnice, disponibilitatea echipelor de ingineri şi scafandri, conformitatea documentaţiei necesare, precum şi standardele de siguranţă şi de protecţie a mediului.

Tragedia remorcherului „Astana” a avut loc pe 18 martie 2026, în zona Portului Midia din județul Constanța. Remorcherul companiei Midia Marine Terminal s-a scufundat în Portul Midia din Năvodari, în timpul manevrelor de asistență la descărcare efectuate pentru un tanc petrolier aflat la terminalul off-shore. La bord se aflau cinci persoane.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹