Problemele angajaților români: Ore suplimentare neplătite și epuizare cronică

Evenimentul a avut loc la sediul Guvernului, în prezența reprezentanților instituțiilor publice, sindicatelor, patronatelor și organizațiilor profesionale.

Studiul este disponibil online, pe site-ul Consiliului Economic și Social, în secțiunea dedicată lucrărilor de analiză și documentelor elaborate.

România, în fața unor transformări majore pe piața muncii

În conformitate cu Legea 248/2013 privind funcționarea CES, instituția are rolul de a semnala Guvernului și Parlamentului fenomene sociale ce necesită intervenții normative. Potrivit coordonatorului studiului, Victor Florescu, România traversează o perioadă marcată de digitalizare accelerată, fenomenul migrației, îmbătrânirea demografică și schimbări semnificative în așteptările angajaților.

„Echilibrul muncă–viață personală devine o condiție pentru competitivitate, productivitate și coeziune socială”, a subliniat vicepreședintele CES.

Participanți la eveniment

În deschiderea lansării au vorbit:

Sterică Fudulea, președintele CES

Koppány Bulcsú Ötvös, secretar de stat în cadrul Ministerul Culturii

Dumitru Costin, președinte al Blocul Național Sindical

Ioana Lazăr, secretar general la Ministerul Educației

Bogdan Iuliu Hossu, președintele Confederația Națională Sindicală Cartel Alfa

Victor Florescu, vicepreședinte CES și raportor al studiului

Au fost prezenți, de asemenea, reprezentanți ai Colegiului Medicilor, Colegiului Psihologilor, patronatelor, sindicatelor și organizațiilor neguvernamentale. Evenimentul a fost moderat de Lorena Stoian, secretar general al CES.

Concluziile studiului: presiuni crescute asupra angajaților și nevoia unor măsuri integrate

Documentul prezentat de CES arată că tot mai mulți angajați români se confruntă cu:

programe de lucru prelungite

suprasolicitare digitală

dificultăți în îmbinarea muncii cu responsabilitățile familiale

risc crescut de epuizare și probleme de sănătate mintală

În acest context, CES recomandă:

extinderea formelor flexibile de muncă

investiții consistente în sănătatea mintală

programe de sprijin familial

adoptarea unor modele de bune practici internaționale

actualizarea cadrului legislativ privind timpul de muncă și odihnă

Modelul Singapore și ideea de „blue zones” în România

În cadrul prezentării, președintele CES, Sterică Fudulea, a subliniat importanța unor politici publice coerente, inspirate din țările care au reușit să creeze condiții sănătoase de viață pentru populație.

„Trebuie să ne uităm cu seriozitate la modelul Singapore – un model care pune accent pe familie, prietenii, timpul liber petrecut în natură și hobbyuri. Obiectivul final este crearea unor veritabile ‘blue zones’ în România: comunități în care oamenii trăiesc mai bine, mai sănătos și mai mult”, a declarat acesta.

O investiție strategică, nu un lux

CES subliniază că echilibrul între viața profesională și viața personală nu mai poate fi considerat o opțiune suplimentară, ci o necesitate strategică pentru:

sănătatea publică

competitivitatea economică

retenția forței de muncă

coeziunea socială

România, aflată într-un proces accelerat de transformare, are nevoie de politici publice moderne și coerente pentru a evita creșterea decalajelor sociale și pentru a menține un mediu de lucru sănătos și productiv.