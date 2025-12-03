Problemele angajaților români: Ore suplimentare neplătite și epuizare cronică

Evenimentul a avut loc la sediul Guvernului, în prezența reprezentanților instituțiilor publice, sindicatelor, patronatelor și organizațiilor profesionale.
Studiul este disponibil online, pe site-ul Consiliului Economic și Social, în secțiunea dedicată lucrărilor de analiză și documentelor elaborate.
România, în fața unor transformări majore pe piața muncii
În conformitate cu Legea 248/2013 privind funcționarea CES, instituția are rolul de a semnala Guvernului și Parlamentului fenomene sociale ce necesită intervenții normative. Potrivit coordonatorului studiului, Victor Florescu, România traversează o perioadă marcată de digitalizare accelerată, fenomenul migrației, îmbătrânirea demografică și schimbări semnificative în așteptările angajaților.
„Echilibrul muncă–viață personală devine o condiție pentru competitivitate, productivitate și coeziune socială”, a subliniat vicepreședintele CES.
Participanți la eveniment
În deschiderea lansării au vorbit:
-
Sterică Fudulea, președintele CES
-
Koppány Bulcsú Ötvös, secretar de stat în cadrul Ministerul Culturii
-
Dumitru Costin, președinte al Blocul Național Sindical
-
Ioana Lazăr, secretar general la Ministerul Educației
-
Bogdan Iuliu Hossu, președintele Confederația Națională Sindicală Cartel Alfa
-
Victor Florescu, vicepreședinte CES și raportor al studiului
Au fost prezenți, de asemenea, reprezentanți ai Colegiului Medicilor, Colegiului Psihologilor, patronatelor, sindicatelor și organizațiilor neguvernamentale. Evenimentul a fost moderat de Lorena Stoian, secretar general al CES.
Concluziile studiului: presiuni crescute asupra angajaților și nevoia unor măsuri integrate
Documentul prezentat de CES arată că tot mai mulți angajați români se confruntă cu:
-
programe de lucru prelungite
-
suprasolicitare digitală
-
dificultăți în îmbinarea muncii cu responsabilitățile familiale
-
risc crescut de epuizare și probleme de sănătate mintală
În acest context, CES recomandă:
-
extinderea formelor flexibile de muncă
-
investiții consistente în sănătatea mintală
-
programe de sprijin familial
-
adoptarea unor modele de bune practici internaționale
-
actualizarea cadrului legislativ privind timpul de muncă și odihnă
Modelul Singapore și ideea de „blue zones” în România
În cadrul prezentării, președintele CES, Sterică Fudulea, a subliniat importanța unor politici publice coerente, inspirate din țările care au reușit să creeze condiții sănătoase de viață pentru populație.
„Trebuie să ne uităm cu seriozitate la modelul Singapore – un model care pune accent pe familie, prietenii, timpul liber petrecut în natură și hobbyuri. Obiectivul final este crearea unor veritabile ‘blue zones’ în România: comunități în care oamenii trăiesc mai bine, mai sănătos și mai mult”, a declarat acesta.
O investiție strategică, nu un lux
CES subliniază că echilibrul între viața profesională și viața personală nu mai poate fi considerat o opțiune suplimentară, ci o necesitate strategică pentru:
-
sănătatea publică
-
competitivitatea economică
-
retenția forței de muncă
-
coeziunea socială
România, aflată într-un proces accelerat de transformare, are nevoie de politici publice moderne și coerente pentru a evita creșterea decalajelor sociale și pentru a menține un mediu de lucru sănătos și productiv.