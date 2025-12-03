x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Bani şi Afaceri Piata muncii Problemele angajaților români: Ore suplimentare neplătite și epuizare cronică

Problemele angajaților români: Ore suplimentare neplătite și epuizare cronică

de Redacția Jurnalul    |    03 Dec 2025   •   13:54
Problemele angajaților români: Ore suplimentare neplătite și epuizare cronică
Sursa foto: Nivel alarmant de stres și anxietate în rândul angajaților

Consiliul Economic și Social a lansat luni, 2 decembrie, studiul „Echilibrul muncă – viață personală”, un document amplu care analizează provocările pieței muncii din România și propune măsuri concrete pentru îmbunătățirea calității vieții profesionale și personale a angajaților.

Evenimentul a avut loc la sediul Guvernului, în prezența reprezentanților instituțiilor publice, sindicatelor, patronatelor și organizațiilor profesionale.

Studiul este disponibil online, pe site-ul Consiliului Economic și Social, în secțiunea dedicată lucrărilor de analiză și documentelor elaborate.

România, în fața unor transformări majore pe piața muncii

În conformitate cu Legea 248/2013 privind funcționarea CES, instituția are rolul de a semnala Guvernului și Parlamentului fenomene sociale ce necesită intervenții normative. Potrivit coordonatorului studiului, Victor Florescu, România traversează o perioadă marcată de digitalizare accelerată, fenomenul migrației, îmbătrânirea demografică și schimbări semnificative în așteptările angajaților.

„Echilibrul muncă–viață personală devine o condiție pentru competitivitate, productivitate și coeziune socială”, a subliniat vicepreședintele CES.

Participanți la eveniment

În deschiderea lansării au vorbit:

  • Sterică Fudulea, președintele CES

  • Koppány Bulcsú Ötvös, secretar de stat în cadrul Ministerul Culturii

  • Dumitru Costin, președinte al Blocul Național Sindical

  • Ioana Lazăr, secretar general la Ministerul Educației

  • Bogdan Iuliu Hossu, președintele Confederația Națională Sindicală Cartel Alfa

  • Victor Florescu, vicepreședinte CES și raportor al studiului

Au fost prezenți, de asemenea, reprezentanți ai Colegiului Medicilor, Colegiului Psihologilor, patronatelor, sindicatelor și organizațiilor neguvernamentale. Evenimentul a fost moderat de Lorena Stoian, secretar general al CES.

Concluziile studiului: presiuni crescute asupra angajaților și nevoia unor măsuri integrate

Documentul prezentat de CES arată că tot mai mulți angajați români se confruntă cu:

  • programe de lucru prelungite

  • suprasolicitare digitală

  • dificultăți în îmbinarea muncii cu responsabilitățile familiale

  • risc crescut de epuizare și probleme de sănătate mintală

În acest context, CES recomandă:

  • extinderea formelor flexibile de muncă

  • investiții consistente în sănătatea mintală

  • programe de sprijin familial

  • adoptarea unor modele de bune practici internaționale

  • actualizarea cadrului legislativ privind timpul de muncă și odihnă

Modelul Singapore și ideea de „blue zones” în România

În cadrul prezentării, președintele CES, Sterică Fudulea, a subliniat importanța unor politici publice coerente, inspirate din țările care au reușit să creeze condiții sănătoase de viață pentru populație.

„Trebuie să ne uităm cu seriozitate la modelul Singapore – un model care pune accent pe familie, prietenii, timpul liber petrecut în natură și hobbyuri. Obiectivul final este crearea unor veritabile ‘blue zones’ în România: comunități în care oamenii trăiesc mai bine, mai sănătos și mai mult”, a declarat acesta.

O investiție strategică, nu un lux

CES subliniază că echilibrul între viața profesională și viața personală nu mai poate fi considerat o opțiune suplimentară, ci o necesitate strategică pentru:

  • sănătatea publică

  • competitivitatea economică

  • retenția forței de muncă

  • coeziunea socială

România, aflată într-un proces accelerat de transformare, are nevoie de politici publice moderne și coerente pentru a evita creșterea decalajelor sociale și pentru a menține un mediu de lucru sănătos și productiv.

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: angajaţi epuizare
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri