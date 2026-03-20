Protecția veniturilor în vremuri de criză economică: Ce trebuie să știi despre asigurările de șomaj?

Peste 11.000 de persoane au fost afectate de disponibilizări colective în 2025, ceea ce a dus la creșterea interesului pentru aceste polițe.

Cât costă și ce acoperă o asigurare de șomaj

Asigurările pot fi oferite ca produse de sine stătătoare sau incluse în pachete mai complexe ori asociate creditelor bancare.

Costurile pornesc de la 15–45 de lei pe lună pentru protecție de bază și pot ajunge la 50–100 de lei pentru variante mai complexe. În cazul creditelor, costul este, de regulă, integrat în rată și reprezintă aproximativ 0,1% – 0,2% din valoarea împrumutului.

Indemnizația lunară poate ajunge până la 1.750 de lei, în funcție de poliță, iar în cazul creditelor asigurarea poate acoperi plata ratelor pentru o perioadă limitată, până la 9 luni per eveniment și maximum 18 luni pe întreaga durată a contractului.

Condiții stricte pentru acordarea indemnizației

Accesarea acestor beneficii vine însă cu mai multe condiții. De exemplu, asigurarea nu devine activă imediat: există o perioadă de 90 de zile de la semnarea contractului, iar plata indemnizației începe după cel puțin 30 de zile de șomaj.

De asemenea, sunt eligibili doar angajații cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată. Nu sunt acoperite situațiile de demisie voluntară sau perioadele de probă.

Specialiștii subliniază că aceste polițe nu înlocuiesc integral venitul salarial, oferind o sumă fixă stabilită la semnarea contractului cu scopul de a acoperi cheltuielile esențiale, potrivit observatornews.ro.

Costuri raportate la credite

În cazul creditelor, costul unei asigurări de șomaj poate ajunge la 0,12% – 0,25% din suma împrumutată. Spre exemplu, pentru un credit de 100.000 de euro, polița poate costa între 120 și 150 de euro anual.

Totodată, pentru a beneficia de despăgubiri, este necesară o vechime de cel puțin 12 luni la locul de muncă anterior pierderii jobului.

Chiar dacă interesul este în creștere, nu toți românii consideră aceste polițe o soluție optimă. Unii preferă economisirea clasică, considerând că un fond personal de rezervă este mai sigur decât o asigurare.

Cine este cel mai expus riscului de concediere

În 2026, cele mai vulnerabile categorii de angajați sunt cei din IT, industria auto, retail și serviciile administrative pentru corporații, domenii în care restructurările au devenit tot mai frecvente.

În acest context, asigurările de șomaj rămân o opțiune de luat în calcul, însă specialiștii recomandă analizarea atentă a condițiilor și costurilor înainte de semnarea unui contract.