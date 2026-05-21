Reformă majoră în Sănătate: Spitalele vor fi finanțate după serviciile medicale, nu după numărul de paturi

Reforma propusă este construită pe trei acte normative, respectiv trei ordine de ministru, care vor produce schimbări majore care vizează modul de finanțare a spitalelor, organizarea acestora și repartizarea paturilor la nivel județean.

În ceea ce privește finanțarea, Ministerul Sănătății și Casa Națională de Asigurări de Sănătate vor introduce un nou model prin care spitalele vor fi susținute financiar în funcție de serviciile medicale acordate și de numărul pacienților tratați, fără a lua în considerare numărul de paturi existente.

„Trecem de la un model rigid, centrat pe numărul de paturi, la un model eficient, în care finanțarea urmează serviciul medical și pacientul tratat. Nu vom mai penaliza spitalele performante pentru că tratează mai mulți pacienți. Performanța trebuie susținută, nu sancționată”, a declarat Cseke Attila.

Potrivit noilor reglementări, va fi eliminat mecanismul prin care spitalele care depășeau nivelul contractat de servicii medicale erau dezavantajate financiar, deși gestionau activitate medicală intensă și cazuri complexe.

Reprezentanții Ministerului Sănătății spun că în acest fel spitalele vor fi stimulate să trateze mai mult și mai eficient.

În paralel, Ministerul Sănătății va adopta două ordine de ministru pentru flexibilizarea organizării spitalelor. Astfel, secțiile spitalicești vor putea fi înființate de la minimum 23 de paturi, față de 25 în prezent, măsură care va permite adaptarea mai eficientă a unităților sanitare la realitățile din teritoriu și la nevoile comunităților locale.

De asemenea, noul mecanism de repartizare a paturilor la nivel județean va permite o distribuție mai echilibrată și mai eficientă a resurselor medicale, în funcție de specificul fiecărei zone și de presiunea reală asupra serviciilor de sănătate.

CNAS arată că, după aplicarea noii metodologii, 98,19% dintre spitale beneficiază de o estimare pozitivă pentru anul 2026 comparativ cu realizările din 2025.

Ministrul interimar al Sănătății subliniază că aceste măsuri nu afectează calitatea serviciilor medicale și nu reduc accesul pacienților la îngrijire, ci creează premisele unui sistem medical mai eficient, mai flexibil și mai apropiat de nevoile reale ale populației.

(sursa: Mediafax)