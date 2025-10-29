Recuperarea vechimii în muncă. Ce faci dacă nu apare în evidențele oficiale

Acest lucru se întâmplă deoarece angajatorii nu au înregistrat contractele de muncă în Revisal sau nu au plătit contribuțiile sociale, astfel că perioadele respective nu sunt recunoscute ca vechime la pensie.

Cum recuperezi anii de muncă

Verificarea contului personal CNPP

Primul pas este verificarea situației contribuțiilor prin contul personal CNPP. Dacă observi că anumite perioade lipsesc, este nevoie să identfici firmele și datele exacte, apoi să aduni probe, precum contracte de muncă, fluturași de salariu, adeverințe sau declarații ale colegilor.

Depunerea documentelor

Apoi depui o cerere de recalculare a vechimii la casa județeană de pensii, la care atașezi respectivele documente.

Proces în instanță

Dacă instituția nu poate soluționa administrativ situația, poți deschide un proces în instanță pentru constatarea vechimii. Instanța analizează probele și poate dispune recunoașterea perioadelor ca vechime legală.

Pentru cazurile în care cartea de muncă a fost pierdută sau deteriorată, legea prevede publicarea unui anunț în Monitorul Oficial, partea III, iar după această etapă, poți solicita reconstituirea vechimii în muncă. Dacă angajatorii nu mai există, se poate apela la Arhivele Naționale sau executori judiciari care dețin arhivele firmelor.

Cererea în instanță pentru reconstituirea vechimii este scutită de taxa judiciară de timbru, iar o hotărâre judecătorească definitivă este necesară pentru înregistrarea vechimii la casa de pensii de care aparții.

Este indicat să verifici periodic evidențele și să păstrezi documente doveditoare pentru a evita situațiile limită și a te asigura că beneficiezi de un calcul corect al pensiei, notează stiripesurse.ro.