de Redacția Jurnalul    |    19 Dec 2025   •   11:08
Femeie lovită și stropită cu un lichid, apoi jefuită de telefon
Sursa foto: Poliția a intervenit, în urma unui jaf comis în Timișoara

Polițiștii Biroului de Investigații Criminale Timișoara au reținut două tinere de 27 și 25 de ani după ce au agresat o femeie și i-au furat telefonul mobil.

O femeie de 35 de ani a sesizat polițiștii cu privire la un incident petrecut pe 16 noiembrie 2025. În jurul orei 8.45, la scurt timp după ce a ieșit în fața unui hotel din Timișoara, a fost abordată de două femei. Incidentul s-a produs pe fondul unui conflict mai vechi.

Una dintre agresoare a lovit-o pe victimă și a stropit-o cu un lichid. Faptele au fost comise cu sprijinul celeilalte persoane. În aceeași împrejurare i-a fost sustras telefonul mobil.

În cauză a fost începută urmărirea penală.

La data de 18 decembrie 2025, cele două tinere au fost reținute pentru 24 de ore. Sunt cercetate pentru tulburarea ordinii și liniștii publice, lovirea sau alte violențe, complicitate la lovirea sau alte violențe și furt.

 

(sursa: Mediafax)

Subiecte în articol: furt lovire jaf timisoara
