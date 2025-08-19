Reformă în companiile de stat. Salarii mai mici cu 30%, eliminarea posturilor vacante și concedieri masive

Potrivit noilor reguli, în companiile cu un singur sistem de conducere, precum Poșta Română, numărul membrilor consiliilor de administrație va fi limitat la trei, comparativ cu maximum șapte prevăzuți în prezent de lege. În cazul companiilor cu dublu sistem de conducere, cum este Hidroelectrica, numărul persoanelor remunerate va scădea la cel mult cinci, față de douăsprezece în prezent.

Salariile conducerii vor fi restricționate la maximum dublul mediei salariale din sectorul respectiv, comparativ cu limita actuală de trei ori media. Cei care refuză să accepte noile condiții vor fi revocați fără compensații financiare. Pentru următorul mandat, membrii conducerii vor fi aleși de firme specializate în recrutare, iar performanța lor va fi evaluată în funcție de rezultatele financiare ale societăților.

ASF și ANRE, vizate de reformă

Reforma afectează și Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF), precum și organismele de reglementare a pieței energiei și comunicațiilor. Salariile angajaților și ale șefilor acestor instituții vor fi reduse cu circa 30%, iar posturile vacante vor fi eliminate din organigrame. În plus, sunt așteptate concedieri comprise între 10 și 30% din totalul personalului.

De exemplu, în cazul ASF, care numără aproape 500 de angajați, salariul președintelui va scădea de la 61.000 lei lunar la aproximativ 43.000 lei, o reducere de peste 18.000 lei. La Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE), unde lucrează peste 300 de angajați, șeful instituției va pierde mai mult de 22.000 lei dintr-un salariu actual de 75.000 lei, potrivit observatornews.ro.

Această reformă urmărește să optimizeze costurile și să crească eficiența în sectorul public, prin restructurări și o mai bună selecție a conducerilor companiilor de stat.