Reforma companiilor de stat: 20.000 de angajați vor fi concediați

Vicepremierul Oana Gheorghiu a anunţat că reforma este un proces etapizat, care demarează ca un fel de proiect pilot ce include 10 companii, selectate în urma consultărilor cu Ministerele Energiei şi Transporturilor.

Pierderi de miliarde și subvenții uriașe

Decizia survine după ce unele companii de stat au acumulat datorii care ajung la 14 miliarde de lei, în pofida subvenţiilor anuale de peste 8 miliarde de lei.

Statul român deţine peste 1.500 de companii, dintre care 230 companii centrale, iar restul administrațiilor locale. 83 de societăți sunt considerate găuri negre, cu pierderi uriaşe şi subvenţii mari alocate pentru menţinerea lor.

O analiză a Ministerului Finanţelor arată că 27 companii centrale ar trebui dizolvate, fiind societăţi cu peste 20.000 de angajaţi şi pierderi de circa 7 miliarde de lei. În 2024, CFR Călători a înegistrat pierderi de 1,6 miliarde de lei, deși a primit peste 1 milion de lei subvenţie de la stat. La nivel local, peste 340 companii riscă să fie închise. Acestea au pierderi totale de 2 miliarde de lei, porivit observatornews.ro.

Secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Ionuţ Săvoiu, a precizat că procesul de restructurare include numirea unui lichidator pentru companii, precum CFR Marfă, iar Metrorex şi CFR Călători au prezentat planuri de ajustare a activităţii.

Oprirea cheltuielilor inutile de la bugetul de stat

Vicepremierul Gheorghiu a subliniat că reformele nu au ca obiectiv concedierile, dar unele companii vor trebui să reducă numărul de angajaţi.

Prim-ministrul Ilie Bolojan spune că socetățile care nu pot fi salvate trebuie închise pentru a opri cheltuielile inutile din bugetul public. Totodată, vicepremierul Gheorghiu a anunțat că un registru unic al companiilor de stat va fi creat pentru o mai bună monitorizare și management.

Această reformă este considerată esenţială pentru eficientizarea gestionării companiilor de stat și reducerea pierderilor, în condiţiile în care unele societăţi responsabile pentru mii de angajaţi înregistrează anual pierderi de miliarde de lei, în timp ce beneficiază de subvenţii substanțiale din partea statului.