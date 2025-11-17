Românii muncesc până la epuizare pentru a face față scumpirilor

Nici măcar salariile medii nu mai acoperă nevoile lunare, astfel că românii muncesc până la epuizare.

Salariul mediu net este de 5.100 de lei, dar variază în funcție de regiunile țării și domeniul de activitate.

Mulți angajați au cel puțin două locuri de muncă

Alina, o tânără din Baia Mare, muncește în trei locuri pentru a face față cheltuielilor. Ea lucrează la două școli de șoferi și, ocazional, este lector formator într-un centru de excelență.

În județul Maramureș, circa 15% dintre angajați au mai multe joburi pentru a-și acoperi cheltuielile lunare sau pentru a reuși să economisească pe termen lung.

Studii recente arată că pentru 40% dintre persoanele cu două locuri de muncă obțin între 20% și 30% din salariul principal la cel de-al doilea job, în timp ce 13% reușesc să își dubleze venitul lunar. Legea permite până la 40 de ore lucrate pe săptămână, însă cei care optează pentru mai multe joburi depășesc această limită, potrivit a1.ro.

Avertismentul specialiștilor

Psihologul Cecilia Ardusătan avertizează că un program încărcat poate duce la epuizare și burnout. Prin urmare, dacă starea de oboseală devine cronică, pot apărea probleme psihologice serioase.

Totodată, „eu-stres” este un nou termen folosit pentru cei care obțin satisfacție în munca lor. dacă persoana simte sens și satisfacție în ceea ce face.